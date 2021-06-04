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Ігор Жовква обговорив зі спеціальним радником Прем’єр-міністра Хорватії євроінтеграційні прагнення України

16 липня 2021 року - 11:53

Ігор Жовква обговорив зі спеціальним радником Прем’єр-міністра Хорватії євроінтеграційні прагнення України

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів переговори зі спеціальним радником Прем’єр-міністра Республіки Хорватія з питань зовнішньої політики Владіміром Дробняком.

Основна увага під час консультацій була приділена реалізації європейських прагнень України.

Ігор Жовква ознайомив Владіміра Дробняка з практичними кроками, що їх здійснює Україна для досягнення цієї стратегічної мети. Відбувся обмін думками стосовно важливості надання європейської перспективи України й подальшої підтримки такої амбітної ідеї з боку Хорватії.

Заступник керівника Офісу Президента України поінформував співрозмовника про перебіг підготовки до інавгураційного саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня цього року в Києві, та про його змістовне наповнення.

Зі свого боку Владімір Дробняк підтвердив, що Хорватія буде представлена на саміті Кримської платформи на високому політичному рівні.

Окрему увагу під час розмови було приділено крокам, що здійснюються в Україні та Хорватії в контексті протидії поширенню COVID-19 та забезпечення вакцинації громадян якісними сертифікованими вакцинами.

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