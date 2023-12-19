Ігор Жовква провів другий раунд консультацій із Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій

За дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави сьогодні було проведено черговий раунд консультацій із Великою Британією щодо укладення двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

Українську делегацію очолив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква. До складу делегації також увійшли: заступник керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький та представники Міністерства оборони.

«Другий раунд консультацій засвідчив прогрес, якого нам вдалося досягти від моменту започаткування двосторонніх безпекових переговорів. Велика Британія відграє важливу роль у посиленні оборонних спроможностей України, її економічної та фінансової стійкості, а також поступовому наближенні нашої держави до членства в НАТО, що буде для нас найнадійнішою гарантією», – наголосив Ігор Жовква.

Сторони проаналізували основні складові гарантій безпеки та узгодили план роботи на найближчу перспективу з метою пришвидшення укладення відповідної угоди.

Заступник керівника Офісу Президента й очільник британської делегації Ніколас Катсарас також окремо обговорили посилення двосторонніх відносин України та Великої Британії, імплементацію Формули миру та графік подальших контактів на рівні лідерів.