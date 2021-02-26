Ігор Жовква провів робочі консультації з головним зовнішньополітичним радником Президента Литовської Республіки

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква на запрошення литовської сторони провів у Вільнюсі робочі консультації з головним зовнішньополітичним радником Президента Литовської Республіки Астою Скайсгірітє.

Ігор Жовква та Аста Скайсгірітє відзначили спільну налаштованість підтримувати високу динаміку двостороннього політичного діалогу попри наявні обмеження, пов’язані з протидією поширенню коронавірусу.

Співрозмовники обговорили заходи, яких вживають в Україні та Литві у контексті подолання другої хвилі COVID-19 та забезпечення щеплення громадян якісними сертифікованими вакцинами. У цьому зв’язку заступник керівника Офісу Президента високо оцінив ініціативу литовської сторони щодо передачі Україні (на безкоштовній основі) певної кількості вакцин проти COVID-19 після формування у Литві відповідних залишків.

«Хочу також окремо подякувати Литві за лідерство у порушенні в рамках Євросоюзу питання стосовно надання країнам-партнерам доступу до отримання вакцини від коронавірусу. Створення такого механізму передачі вакцини від ЄС є потужним сигналом солідарності з Україною», – наголосив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента України докладно ознайомив співрозмовницю з актуальною безпековою ситуацією на сході нашої держави, а також кроками, які здійснює Україна в межах Нормандського формату й ТКГ задля забезпечення сталого миру та реалізації Мінських домовленостей у повному обсязі.

Він висловив подяку Литовській Республіці за тверду підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, а також незмінну підтримку санкційної політики Євросоюзу стосовно РФ.

Ігор Жовква окремо подякував за солідарну позицію Литовської Республіки в питанні протидії реалізації геополітичного проекту «Північний потік – 2», що становить загрозу для європейської енергетичної безпеки: «Ми повинні й надалі єднати зусилля для того, щоб не допустити завершення будівництва цього проекту, який, по суті, є пасткою для всієї Європи».

Основна увага під час переговорів була зосереджена на підготовці чергового засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки, проведення якого заплановане цього місяця у межах візиту Президента Литви Гітанаса Наусєди в Україну.

Співрозмовники обговорили елементи змістовного наповнення засідання Ради Президентів та скоординували позиції щодо переліку двосторонніх документів, які плануються до підписання за його результатами.

Окремо було підкреслено необхідність продовження належної підготовки важливого заходу – 4-ї Конференції з питань реформ в Україні, яка має відбутися цього року у Вільнюсі за участі Володимира Зеленського та Гітанаса Наусєди.

«Очікуємо на конкретну дату Конференції, це необхідно для подальших спільних кроків з підготовки цього заходу», – наголосив Ігор Жовква.

Він нагадав, що у серпні 2021 року в межах відзначення 30-ї річниці незалежності України також відбудеться масштабний захід – інавгураційний саміт Кримської платформи, до участі в якому запрошені світові лідери, зокрема Президент Литви Гітанас Наусєда. Заступник керівника Офісу Глави Української держави ознайомив Асту Скайсгірітє з основними елементами ініціативи Кримська платформа та очікуваннями України від проведення цього саміту.

На завершення переговорів співрозмовники констатували, що такий амбітний двосторонній порядок денний повною мірою відповідає високій динаміці двосторонніх відносин, 30-ту річницю встановлення яких Україна та Литва спільно відзначатимуть у грудні поточного року.

У межах візиту відбулась також зустріч Ігоря Жовкви з першим Головою Парламенту (Верховної Ради – Сеймаса) незалежної Литви після її відокремлення від СРСР, професором Вітаутасом Ландсбергісом. Під час зустрічі, що пройшла в теплій і дружній атмосфері, співрозмовники обмінялися думками з цілої низки актуальних питань міжнародного порядку денного. Користуючись цією унікальною нагодою, Ігор Жовква від щирого серця привітав Вітаутаса Ландсбергіса з черговою – тридцять першою річницею відновлення незалежності Литви, яка відзначатиметься 11 березня цього року.

Крім того, під час візиту Ігор Жовква також дав інтерв’ю литовському відділенню провідного інформаційного агентства Балтійського регіону «Балтійська служба новин» (BNS).