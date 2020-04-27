Ігор Жовква провів телефонну розмову з держсекретарем Офісу Прем’єр-міністра Швеції Карін Валенстін

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з державним секретарем Офісу Прем’єр-міністра Королівства Швеція Карін Валенстін. Співрозмовники обмінялися інформацією про заходи, яких вживають Україна та Швеція для протидії COVID-19, і погодилися з необхідністю координації відповідних кроків задля захисту здоров’я громадян обох країн. Було відзначено важливість організації авіаційних рейсів для повернення українців на батьківщину, останній з яких здійснено напередодні. Українська сторона висловила окрему подяку Швеції за її внесок у боротьбу з коронавірусом, зокрема каналами ВООЗ, Глобального плану ООН з гуманітарного реагування для боротьби з COVID-19 та через структури ЄС.

Було високо оцінено підтримку Швецією територіальної цілісності та суверенітету України, а також недоцільність використання пандемії для ослаблення санкцій та обмежувальних заходів, застосованих внаслідок їхнього порушення. Українська сторона підтримала майбутнє головування Швеції в ОБСЄ у 2021 році та висловила готовність обговорити важливі у цьому зв’язку ініціативи під час двосторонніх консультацій, запланованих на найближчий час.

Ігор Жовква ознайомив Карін Валенстін з поточною ситуацією на Донбасі, привернувши особливу увагу до блокування та невиконання низки важливих кроків: припинення вогню, розведення військ, забезпечення повного доступу СММ ОБСЄ до тимчасово окупованих територій та доступу представників гуманітарних організацій до утримуваних осіб.

Українська сторона висловила подяку Королівству Швеція за надання важливої технічної допомоги на двосторонньому рівні та поінформувала про останні кроки з реформування українського законодавства.

Заступник керівника Офісу Президента України підтвердив незмінність євроінтеграційного курсу нашої держави та ознайомив державного секретаря Офісу Прем’єр-міністра Королівства Швеція з головними пріоритетами на цьому напрямі. Зокрема, обговорюючи перспективи проведення майбутнього саміту Східного партнерства, Ігор Жовква наголосив, що порядок денний цього заходу має бути максимально амбітним та передбачати закріплення європейських перспектив нашої держави. Заступник керівника Офісу Президента України також подякував за ухвалене Європейською комісією рішення щодо надання Україні 1,2 млрд євро додаткової макрофінансової допомоги та висловив сподівання на якнайшвидше завершення всіх процедур для її виділення.

Було домовлено активізувати двосторонній політичний діалог після завершення пандемії та сприяти активному розвитку торговельно-економічної співпраці.