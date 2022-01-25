Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником Прем’єр-міністра Данії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з керівником департаменту зовнішньої політики Офісу Прем’єр-міністра Королівства Данія Жаном-Шарлем Еллерменном-Кіномбе.

Ігор Жовква докладно ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі, у тимчасово окупованому Криму, а також вздовж державного кордону України. Він висловив подяку данській стороні за солідарну позицію на підтримку нашої держави як на двосторонньому рівні, так і в межах ЄС і НАТО.

Дипломатичні радники обговорили реалізацію євроінтеграційної стратегії України. Ігор Жовква відзначив важливість фіксації європейської перспективи нашої держави, а також висловив сподівання на підтримку цієї амбітної ідеї з боку Копенгагена. Відбувся обмін думками щодо відповідних ініціатив на підтримку України в межах інституцій Європейського Союзу.

Окрему увагу під час розмови було приділено майбутньому саміту НАТО в Мадриді у червні 2022 року, передусім у контексті запрошення України до участі в заході, а також його очікуваних результатів.

Співрозмовники торкнулися питання двосторонньої співпраці у сфері енергетичної безпеки, зокрема в контексті практичних кроків нашої держави щодо приєднання до Європейської континентальної енергомережі ENTSO-E. У цьому зв’язку було також відзначено ефективну роботу Українсько-данського енергетичного центру в Києві.

На завершення розмови Ігор Жовква та Жан-Шарль Еллерменн-Кіномбе обмінялися привітаннями з нагоди 30-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Данією, яка відзначатиметься 12 лютого 2022 року. Було підтверджено взаємну налаштованість на подальший всебічний розвиток двостороннього співробітництва.