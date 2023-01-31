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Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником Прем’єр-міністра Італії

1 лютого 2023 року - 20:44

Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником Прем’єр-міністра Італії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником Прем’єр-міністра Італійської Республіки Франческо Тало.

Розмова була присвячена обговоренню актуальних питань у контексті опрацювання майбутнього візиту в Україну голови уряду Італії Джорджі Мелоні та його практичних результатів.

Окремо було обговорено взаємодію в межах реалізації курсу на європейську інтеграцію України, зокрема черговий саміт Україна – ЄС, та подальші контакти української сторони з європейськими партнерами.

Заступник керівника Офісу Глави держави висловив подяку італійським партнерам за надання вагомої практичної підтримки з метою зміцнення обороноздатності нашої країни та подолання наслідків російської агресії.

Ігор Жовква та Франческо Тало також обмінялися думками щодо подальших дипломатичних кроків для реалізації формули миру Президента Володимира Зеленського, зокрема організації «саміту миру», та спільних зусиль з метою зміцнення міжнародної підтримки України.

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