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Ігор Жовква провів телефонну розмову з радницею канцлера Німеччини з питань європейської політики

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Ігор Жовква провів телефонну розмову з радницею канцлера Німеччини з питань європейської політики

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з радницею канцлера ФРН з питань європейської політики Ундіне Руге.

Ігор Жовква подякував німецькій стороні за потужну політичну підтримку, яку продемонстрував Федеральний канцлер Олаф Шольц під час візиту до України в четвер. Заступник керівника Офісу Президента окремо відзначив важливість проголошеної Німеччиною підтримки надання Україні статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Ігор Жовква висловив сподівання, що така чітка лідерська позиція Німеччини сприятиме досягненню єдності в межах ЄС щодо ухвалення позитивного рішення на користь України як країни-кандидата на членство у Євросоюзі під час засідання Європейської ради 23-24 червня поточного року.

«Україна та український народ заслуговують на це рішення», – наголосив він.

«Рішення щодо надання нашій країні статусу кандидата матиме глибоко символічне значення для українців як прояв солідарності європейців. Це також матиме важливе практичне значення як потужний імпульс для подальших реформ. Ми розуміємо, що попереду ще багато роботи, але ми готові виконувати рекомендації та просимо ставитися до України з огляду на наші досягнення», – додав Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Президента подякував німецькій стороні за підтримку запровадження шостого пакету санкцій Євросоюзу проти Росії та закликав до подальшого посилення санкційного тиску.

«До наступного пакету мають увійти нові санкції у сферах енергетики, фінансів і торгівлі, нові персональні санкції проти російських олігархів, урядовців і керівників державних підприємств, а також заходи для закриття всіх можливостей для обходу та ухилення від санкцій», – наголосив він.

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