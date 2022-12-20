Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Міністерства закордонних справ Німеччини на чолі з державним міністром Тобіасом Лінднером.

Ігор Жовква подякував Тобіасу Лінднеру за значні особисті зусилля з відновлення історичної справедливості й визнання німецьким Бундестагом Голодомору 1932–1933 років в Україні геноцидом українського народу. Це рішення парламенту ФРН є, без перебільшення, історичним. Державний міністр наголосив, що подібне рішення німецький Бундестаг ухвалює вдруге у своїй історії.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив вагому роль Німеччини у наближенні спільної перемоги над російським терором. Було обговорено модальності розширення оборонної підтримки з боку ФРН, яка, серед іншого, зробить можливою подальші успішні контрнаступи України й відновлення її міжнародно визнаних кордонів.

Сторони окремо зупинилися на варіантах інструменталізації української формули миру, представленої Президентом України на саміті держав «Групи двадцяти».

«Захоплення атомних електростанцій, блокування транспортування зерна до третіх країн, руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури, екоцид – це також агресія, на яку міжнародна спільнота має реагувати належним чином. Розраховуємо, що Німеччина візьме на себе статус лідера в реалізації одного з пунктів запропонованої нами формули миру, що є концепцією гарантування безпеки у світі загалом», – наголосив Ігор Жовква.

У цьому контексті сторони обмінялися думками щодо майбутнього членства України в Північноатлантичному альянсі, зокрема обговорили надання нашій державі дієвих безпекових гарантій до моменту завершення процедури повної інтеграції у євроатлантичну спільноту.

Окремо було відзначено успіхи України на євроінтеграційному напрямі.

«Україна максимально наблизилася до завершення виконання семи рекомендацій Європейської комісії й робить усе можливе для якісного та якомога швидшого завершення цього процесу. Розраховуємо на оцінку нашого прогресу вже навесні наступного року. Вдячні, що Німеччина поділяє необхідність її оприлюднення у цей термін», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Співрозмовники також торкнулися питання створення спеціального трибуналу щодо воєнних злочинів Росії проти України.

«Розраховуємо на підтримку з боку Німеччини цієї важливої з погляду глобальної безпеки ініціативи», – зауважив Ігор Жовква.

Заступник керівника Офісу Глави держави також подякував ФРН за підтримку нещодавніх рішень Європейського Союзу, зокрема щодо запровадження дев’ятого пакету санкцій проти держави-агресора та надання Україні важливої макрофінансової допомоги обсягом 18 млрд євро на 2023 рік.