Ігор Жовква провів зустріч із головою правління EQUINET

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з делегацією Європейської мережі органів з питань рівності (EQUINET) на чолі з омбудсвумен Республіки Хорватія Теною Шимонович Айнвальтер та омбудсменом з питань рівності Швеції Ларсом Арреніусом.

Заступник керівника Офісу Президента України поінформував представників EQUINET про виконання Україною рекомендації Європейської комісії в контексті забезпечення прав національних меншин. Він докладно ознайомив співрозмовників із конкретними кроками та ухваленими рішеннями української влади в цьому напрямі, зокрема відзначив законопроект про внесення відповідних змін до Закону України «Про національні меншини (спільноти) України».

«Ця сфера є важливою складовою нашої комплексної роботи на шляху євроінтеграції України для отримання нашою державою позитивного висновку Європейської комісії у межах пакету розширення в жовтні поточного року», – зазначив Ігор Жовква.

Голова правління EQUINET відзначила важливість ширшого залучення до роботи в напрямі забезпечення прав національних меншин відповідних інституцій Ради Європи. Вона також дала високу оцінку діяльності українських органів, які працюють у сфері захисту прав людини та забезпечення рівності.

Під час зустрічі обговорювалося приєднання України до EQUINET. У цьому контексті було висловлено сподівання на ухвалення відповідного рішення Генеральною асамблеєю цієї організації в жовтні поточного року.