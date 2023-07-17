Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із головою Представництва НАТО в Україні Карен Мактір.

Співрозмовники обговорили основні результати Вільнюського саміту НАТО в контексті інтересів України та скоординували подальші кроки з метою реалізації відповідних рішень, ухвалених у Вільнюсі.

Заступник керівника Офісу Президента відзначив необхідність забезпечення активної роботи нової Ради Україна – НАТО після її першого засідання, що відбулося на найвищому рівні в межах саміту Альянсу.

Співрозмовники також обмінялися думками щодо модальностей адаптованої Річної національної програми.

Ігор Жовква наголосив, що українська сторона налаштована на інтенсивну співпрацю з НАТО й готова робити все необхідне для досягнення до наступного саміту НАТО у Вашингтоні максимального прогресу у просуванні нашої країни на шляху до членства в Альянсі.