Ігор Жовква провів зустріч з депутатами парламентів країн, які входять до міжнародної мережі «Об’єднані для України»

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з делегацією депутатів парламентів держав – членів ЄС та інших країн, які входять до неформальної міжнародної мережі «Об’єднані для України» (United 4 Ukraine).

Ігор Жовква ознайомив учасників зустрічі з безпековою ситуацією у зв’язку з російською військовою агресією. Він наголосив на нагальній необхідності отримання Україною важкого озброєння від міжнародних партнерів, що здатне зупинити окупаційні війська РФ.

«Очікую, що учасники зустрічі допоможуть спрямувати та об’єднати зусилля парламентів держав – членів ЄС та інших держав у підтримці України в цьому питанні», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Як зауважив Ігор Жовква, потужний санкційний тиск світової спільноти на Росію, зокрема очікуване запровадження вже шостого пакету санкцій ЄС, має позбавити її ресурсів для продовження бойових дій в Україні.

«У цьому питанні для України також важливо зберегти єдність позицій країн Європейського Союзу», – наголосив він.

У контексті обговорення подальшого руху України до членства в ЄС було відзначено важливість надання нашій державі статусу кандидата найближчим часом. В українському суспільстві існують дуже високі очікування щодо цього.

Ігор Жовква високо оцінив експертну роль учасників мережі United 4 Ukraine у формуванні суспільної думки у своїх країнах про поточну ситуацію в Україні та висловив сподівання, що вони й надалі будуть готові підтримувати нашу державу на шляху до зміцнення європейської безпеки та утвердження європейських цінностей.

Довідка. Створена 22 березня 2022 року мережа United 4 Ukraine об’єднує понад 240 членів парламентів країн Європи, а також Канади, США та інших країн демократичного світу, які залучені до координації міжнародних ініціатив для спільної відповіді на воєнні дії Росії проти нашої держави.