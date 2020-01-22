Ігор Жовква провів зустріч з державним секретарем Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква зустрівся з державним секретарем Міністерства закордонних справ Королівства Норвегія Аудуном Халворсеном.

Ігор Жовква особливо відзначив досягнутий рівень українсько-норвезького міждержавного партнерства та засвідчив готовність підтримувати його подальшу активну динаміку. Для цього Прем’єр-міністра Норвегії Ерну Солберг було запрошено здійснити офіційний візит до України.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Норвегії за незмінну політичну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також приєднання до режиму обмежувальних заходів проти Російської Федерації.

Українська сторона ознайомила Аудуна Халворсена із розвитком ситуації на Донбасі та перебігом виконання домовленостей, досягнутих під час Нормандської зустрічі в Парижі, зокрема кроками для повного припинення вогню, процесом взаємного звільнення утримуваних осіб та розведенням сил. Під час зустрічі було висловлено подяку Норвегії за національний внесок до складу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ й наголошено на очікуваннях щодо зміцнення технічних спроможностей місії та її фізичної присутності в окупованих районах.

Ігор Жовква поінформував державного секретаря про найближчі кроки України в напрямі євроінтеграції. У цьому зв’язку відзначено важливість проведення у 2020 році наступного раунду консультацій у рамках Українсько-норвезького діалогу з питань євроінтеграції, який є важливим інструментом обміну досвідом щодо зближення України та Норвегії з ЄС.

Українська сторона привітала готовність Норвегії підтримати Програму НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони та закликала й надалі активно долучатися до діяльності трастових фондів Альянсу для України. Ігор Жовква високо оцінив ухвалене наприкінці 2019 року рішення уряду Норвегії про виділення майже $4 млн на фінансування трирічного проекту співпраці між Україною та Норвегією у сфері охорони здоров’я. Особливо важливо, що результатами його реалізації зможуть користуватися українські військовослужбовці, які брали участь в АТО та ООС.

Співрозмовники також обмінялися інформацією щодо останніх кроків у реалізації Українсько-норвезької ініціативи з питань енергоефективності. На цей проект, започаткований у 2019 році, уряд Норвегії планує виділити $23 млн. У межах ініціативи втілюватимуться й проекти з відбудови Донбасу, зокрема відновлюватимуться пошкоджені будівлі громадського призначення, школи та лікарні. Ігор Жовква високо оцінив гуманітарну діяльність Норвегії на території Луганської та Донецької областей.

Сторони відзначили стійке зростання обсягів зовнішньої торгівлі між країнами. Аудуна Халворсена також було поінформовано про увагу, яку українська сторона приділяє питанню норвезьких інвестицій у сферу відновлюваної енергетики.

Окрему увагу державного секретаря було привернуто до ролі українців у забезпеченні перемоги у Другій світовій війні та їхньої участі у звільненні Північної Норвегії від нацистської окупації у 1944 році.