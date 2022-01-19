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Ігор Жовква провів зустріч з головою Представництва НАТО в Україні

20 січня 2022 року - 17:42

Ігор Жовква провів зустріч з головою Представництва НАТО в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з головою Представництва НАТО в Україні Карен Мактір.

Співрозмовники обговорили результати засідання Комісії Україна – НАТО, яке відбулося в Брюсселі 10 січня поточного року, відзначивши важливість його проведення напередодні засідання Ради НАТО – Росія.

Ігор Жовква наголосив на значущості діалогу, який веде Альянс з Росією, для деескалації ситуації навколо України, а також привітав чітку консолідовану позицію країн – членів НАТО щодо відданості політиці відкритих дверей та підтримки євроатлантичних прагнень України.

Під час зустрічі йшлося про очікування української сторони стосовно участі Президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО в Мадриді у червні 2022 року, а також результатів цього заходу.

Крім того, співрозмовники обговорили актуальні питання практичної взаємодії по лінії Україна – НАТО, зокрема в контексті реалізації євроатлантичних реформ, посилення практичної допомоги Альянсу для зміцнення обороноздатності та стійкості нашої держави, розширення військової взаємодії та обміну досвідом.

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