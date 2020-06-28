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Ігор Жовква провів зустріч з Послом Азербайджанської Республіки в Україні

9 липня 2020 року - 13:48

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з Послом Азербайджанської Республіки в Україні Ельмірою Ахундовою.

Ігор Жовква зазначив, що попри пандемію коронавірусу Україні й Азербайджану вдалося зберегти високу динаміку двостороннього діалогу та продовжити реалізацію ініціатив, визначених главами держав за результатами офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Азербайджану в грудні 2019 року. Заступник керівника Офісу Президента наголосив на важливості подальшої реалізації обома державами низки спільних проектів, передусім у сферах енергетики та інфраструктури.

Ельміра Ахундова підтвердила налаштованість Азербайджану поглиблювати практичну співпрацю з Україною в усіх сферах, що становлять взаємний інтерес. Окрему увагу під час зустрічі було приділено обговоренню модальностей реалізації двома країнами проектів у культурно-гуманітарній сфері.

Співрозмовники також обговорили можливість організації офіційного візиту Президента Азербайджану Ільхама Алієва в Україну після стабілізації ситуації з коронавірусом.

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