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Ігор Жовква та Посол Литви обговорили підготовку чергового засідання Ради Президентів

24 листопада 2020 року - 15:02

Ігор Жовква та Посол Литви обговорили підготовку чергового засідання Ради Президентів

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч з Послом Литовської Республіки в Україні Вальдемарасом Сарапінасом.

Співрозмовники обговорили ситуацію в Україні та Литві у зв’язку з другою хвилею коронавірусу та заходи, яких вживає керівництво обох держав з метою подолання пандемії та забезпечення захисту громадян.

Основну увагу під час зустрічі було зосереджено на підготовці чергового засідання Ради Президентів України та Литовської Республіки. Також Ігор Жовква та Вальдемарас Сарапінас обмінялися думками щодо підготовки двостороннього Економічного форуму, який традиційно відбувається в межах засідання Ради Президентів України та Литви.

Заступник керівника Офісу Президента нагадав, що 12 грудня цього року Україна та Литва відзначать чергову річницю встановлення дипломатичних відносин. З цієї нагоди було домовлено опрацювати можливість організації відеозустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Литви Гітанаса Науседи, під час якої обговорити й інші важливі завдання порядку денного українсько-литовського стратегічного партнерства.

Ігор Жовква привітав сьогоднішнє призначення парламентом Литви Інгріди Шимоніте на посаду Прем’єр-міністра Литовської Республіки. Він висловив сподівання на оперативне формування нового складу уряду Литви та швидке налагодження новопризначеними литовськими міністрами робочих контактів зі своїми колегами в Україні.

Вальдемарас Сарапінас окремо підкреслив незмінність позиції Вільнюса щодо твердої підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, готовності Литви й надалі надавати практичну допомогу нашій державі.

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