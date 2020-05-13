Ігор Жовква у телефонній розмові з керівником служби дипломатичних радників Президента Швейцарії обговорив низку питань двосторонньої співпраці

Відбулася телефонна розмова заступника керівника Офісу Президента України Ігоря Жовкви з керівником служби дипломатичних радників Президента Швейцарської Конфедерації Теренсом Біллетером.

У контексті обговорення спільної боротьби з пандемією COVID-19 швейцарський високопосадовець від імені Президента Швейцарської Конфедерації висловив слова підтримки Главі Української держави у зв’язку із захворюванням дружини на коронавірусну інфекцію.

Під час розмови детально обговорювалася підготовка до проведення державного візиту Президента Швейцарської Конфедерації Симонетти Зоммаруги в Україну в липні 2020 року.

Співрозмовники торкнулися низки питань двосторонньої українсько-швейцарської співпраці. Ігор Жовква високо оцінив поточну роботу щодо організації спільного виробництва медичного обладнання за швейцарськими технологіями та за допомогою швейцарських інвестицій.