Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента України щодо безпекової ситуації в державі
Звернення Президента України щодо безпекової ситуації в державі

20 квітня 2021 року - 21:46

Переглянути всі відео
ностанні новини

Ігор Жовква вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня екс-міністру закордонних справ Польщі Яцеку Чапутовичу

27 квітня 2021 року - 14:10

Кластери, запропоновані Францією та Німеччиною, можуть перетворитися на дорожню карту з виконання Мінських угод – Андрій Єрмак

27 квітня 2021 року - 13:04

Глава держави прибув з робочою поїздкою на Херсонщину

27 квітня 2021 року - 11:48

Володимир Зеленський закликає до модернізації та осучаснення мирного процесу, щоб остаточно припинити війну на Донбасі

26 квітня 2021 року - 18:55

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента України у заходах з нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС
Участь Президента України у заходах з нагоди 35-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС

26 квітня 2021 року - 14:19

Перейти до всіх галерей

Ігор Жовква вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня екс-міністру закордонних справ Польщі Яцеку Чапутовичу

27 квітня 2021 року - 14:10

Ігор Жовква вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня екс-міністру закордонних справ Польщі Яцеку Чапутовичу

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква вручив від імені Глави Української держави орден «За заслуги» ІІІ ступеня Яцеку Чапутовичу, міністру закордонних справ Республіки Польща у 2018-2020 роках.

Перебуваючи на посаді міністра закордонних справ Польщі, Яцек Чапутович активно підтримував Україну, зокрема консолідуючи зусилля міжнародної спільноти у протидії російській агресії та відновленні територіальної цілісності нашої держави. Він також послідовно підтримував курс України в ЄС і НАТО, неодноразово наголошував на важливості посилення санкційного режиму проти Росії, протидії проекту «Північний потік – 2» та звільненні незаконно утримуваних Росією громадян України.

Саме завдяки активній позиції Яцека Чапутовича було започатковано діяльність Люблінського трикутника.

Версія для друку