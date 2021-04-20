Ігор Жовква вручив орден «За заслуги» ІІІ ступеня екс-міністру закордонних справ Польщі Яцеку Чапутовичу

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква вручив від імені Глави Української держави орден «За заслуги» ІІІ ступеня Яцеку Чапутовичу, міністру закордонних справ Республіки Польща у 2018-2020 роках.

Перебуваючи на посаді міністра закордонних справ Польщі, Яцек Чапутович активно підтримував Україну, зокрема консолідуючи зусилля міжнародної спільноти у протидії російській агресії та відновленні територіальної цілісності нашої держави. Він також послідовно підтримував курс України в ЄС і НАТО, неодноразово наголошував на важливості посилення санкційного режиму проти Росії, протидії проекту «Північний потік – 2» та звільненні незаконно утримуваних Росією громадян України.

Саме завдяки активній позиції Яцека Чапутовича було започатковано діяльність Люблінського трикутника.