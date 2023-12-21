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Ігор Жовква зустрівся з делегацією французьких сенаторів

21 грудня 2023 року - 18:25

Ігор Жовква зустрівся з делегацією французьких сенаторів

Заступник керівника Офісу Президента України провів зустріч із делегацією французьких сенаторів на чолі з головою Комісії з питань закордонних справ, оборони та збройних сил Сенату Франції Седріком Перреном.

Ігор Жовква подякував за незмінну всебічну підтримку нашої держави з боку Франції та наголосив на важливій ролі французького парламенту в цьому.

Він окремо відзначив лідерство Франції при ухваленні стратегічних рішень щодо європейської інтеграції України, зокрема стосовно початку переговорів про вступ України до ЄС. Заступник керівника Офісу Президента позитивно оцінив змістовний двосторонній діалог з питань надання безпекових гарантій у контексті Спільної декларації G7 про підтримку України від 12 липня 2023 року.

Ігор Жовква також відзначив вагомий внесок Франції у зміцнення безпеки та обороноздатності України, зокрема шляхом здійснення бойової підготовки українських військовослужбовців. 

«Високо цінуємо військову допомогу з боку Франції, надану нашій державі, а також готовність французької сторони долучитися до підготовки українських льотчиків на західних винищувачах уже на початку 2024 року», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква подякував за активну участь французьких компаній оборонно-промислового комплексу у Форумі оборонних індустрій, який відбувся в Києві 29 вересня поточного року. Було наголошено на важливості подальшого поглиблення українсько-французької співпраці в оборонній сфері та реалізації відповідних спільних проєктів – у розвиток домовленостей президентів України та Франції.

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