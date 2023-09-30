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Ми закладаємо основу арсеналу вільного світу – виступ Президента України на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій
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Ігор Жовква зустрівся з держсекретарем Міністерства оборони Португалії

30 вересня 2023 року - 11:40

Ігор Жовква зустрівся з держсекретарем Міністерства оборони Португалії

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із делегацією на чолі з державним секретарем Міністерства оборони Португалії Карлосом Піресом під час його візиту в Україну.

Ігор Жовква подякував Португалії за рішуче засудження військової агресії РФ та надану допомогу в оборонній, фінансовій і гуманітарній сферах.

Карлос Пірес високо оцінив ініціативу Офісу Президента щодо проведення Форуму оборонних індустрій у Києві. Такий формат є поштовхом до майбутньої плідної та взаємовигідної співпраці між українськими й зарубіжними компаніями шляхом налагодження спільного виробництва озброєння, ремонту техніки та розвитку оборонних технологій.

Ігор Жовква подякував Португалії за приєднання до танкової коаліції, а також за підтримку створення авіаційної коаліції.

Окремо було обговорено участь Португальської Республіки в імплементації окремих пунктів Формули миру.

Заступник керівника Офісу Президента закликав Португалію сприяти у просуванні Формули миру на міжнародній арені, зокрема шляхом залучення країн Глобального Півдня.

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