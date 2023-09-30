Ігор Жовква зустрівся з держсекретарем Міністерства оборони Португалії

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із делегацією на чолі з державним секретарем Міністерства оборони Португалії Карлосом Піресом під час його візиту в Україну.
Ігор Жовква подякував Португалії за рішуче засудження військової агресії РФ та надану допомогу в оборонній, фінансовій і гуманітарній сферах.
Карлос Пірес високо оцінив ініціативу Офісу Президента щодо проведення Форуму оборонних індустрій у Києві. Такий формат є поштовхом до майбутньої плідної та взаємовигідної співпраці між українськими й зарубіжними компаніями шляхом налагодження спільного виробництва озброєння, ремонту техніки та розвитку оборонних технологій.
Ігор Жовква подякував Португалії за приєднання до танкової коаліції, а також за підтримку створення авіаційної коаліції.
Окремо було обговорено участь Португальської Республіки в імплементації окремих пунктів Формули миру.
Заступник керівника Офісу Президента закликав Португалію сприяти у просуванні Формули миру на міжнародній арені, зокрема шляхом залучення країн Глобального Півдня.