Ігор Жовква зустрівся з держсекретарем Міністерства оборони Португалії

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква провів зустріч із делегацією на чолі з державним секретарем Міністерства оборони Португалії Карлосом Піресом під час його візиту в Україну.

Ігор Жовква подякував Португалії за рішуче засудження військової агресії РФ та надану допомогу в оборонній, фінансовій і гуманітарній сферах.

Карлос Пірес високо оцінив ініціативу Офісу Президента щодо проведення Форуму оборонних індустрій у Києві. Такий формат є поштовхом до майбутньої плідної та взаємовигідної співпраці між українськими й зарубіжними компаніями шляхом налагодження спільного виробництва озброєння, ремонту техніки та розвитку оборонних технологій.

Ігор Жовква подякував Португалії за приєднання до танкової коаліції, а також за підтримку створення авіаційної коаліції.

Окремо було обговорено участь Португальської Республіки в імплементації окремих пунктів Формули миру.

Заступник керівника Офісу Президента закликав Португалію сприяти у просуванні Формули миру на міжнародній арені, зокрема шляхом залучення країн Глобального Півдня.