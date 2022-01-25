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Ігор Жовква зустрівся з головою Комітету у закордонних справах парламенту Естонії

27 січня 2022 року - 20:01

Ігор Жовква зустрівся з головою Комітету у закордонних справах парламенту Естонії

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з головою Комітету у закордонних справах парламенту Естонської Республіки Марко Міхкельсоном.

Ігор Жовква докладно ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на Донбасі, у тимчасово окупованому Криму, а також уздовж кордонів України.

Заступник керівника Офісу Президента висловив подяку естонській стороні за чітку й послідовну позицію на підтримку нашої держави, зокрема відповідні потужні заяви офіційних представників Естонії, а передусім – за вагому практичну допомогу задля зміцнення оборонних спроможностей України. Він окремо наголосив на важливості збереження консолідованої позиції країн – членів ЄС і НАТО щодо поточної безпекової ситуації та подальшої підтримки нашої держави.

Основна увага під час зустрічі була приділена майбутньому саміту Альянсу в Мадриді у червні 2022 року та його очікуваним результатам. Було скоординовано ключові завдання подальшої практичної взаємодії України та Естонії по лінії НАТО.

Ігор Жовква також ознайомив співрозмовника з практичними кроками нашої держави щодо подальшої діяльності Кримської платформи. У цьому зв'язку було обговорено плановані заходи в межах ініціативи на поточний рік у парламентському вимірі.

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