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Ігор Жовква зустрівся з керівництвом швейцарської компанії Stadler Rail AG

22 липня 2020 року - 20:17

Ігор Жовква зустрівся з керівництвом швейцарської компанії Stadler Rail AG

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з виконавчим віце-президентом швейцарської компанії Stadler Rail AG Ансгаром Брокмеєром.

Ансгар Брокмеєр прибув до України як член бізнесової делегації, що супроводжувала Президента Швейцарської Конфедерації Симонетту Соммаругу в межах її державного візиту 20-23 липня 2020 року.

На виконання домовленостей президентів України та Швейцарії під час зустрічі було обговорено модальності взаємодії в модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту.

Ігор Жовква поінформував співрозмовника про стан реалізації реформ в Україні, зокрема у сфері розвитку транспортної інфраструктури.

Було обговорено низку перспективних проектів, які могли б бути реалізовані в Україні із залученням як українських, так і швейцарських виробників.

Представник компанії Stadler Rail AG висловив зацікавленість у роботі на українському ринку та створенні спільних з українськими партнерами виробництв. 

 

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