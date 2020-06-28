Ігор Жовква зустрівся з керівництвом швейцарської компанії Stadler Rail AG

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч з виконавчим віце-президентом швейцарської компанії Stadler Rail AG Ансгаром Брокмеєром.

Ансгар Брокмеєр прибув до України як член бізнесової делегації, що супроводжувала Президента Швейцарської Конфедерації Симонетту Соммаругу в межах її державного візиту 20-23 липня 2020 року.

На виконання домовленостей президентів України та Швейцарії під час зустрічі було обговорено модальності взаємодії в модернізації рухомого складу української залізниці, приміського та міського рейкового транспорту.

Ігор Жовква поінформував співрозмовника про стан реалізації реформ в Україні, зокрема у сфері розвитку транспортної інфраструктури.

Було обговорено низку перспективних проектів, які могли б бути реалізовані в Україні із залученням як українських, так і швейцарських виробників.

Представник компанії Stadler Rail AG висловив зацікавленість у роботі на українському ринку та створенні спільних з українськими партнерами виробництв.