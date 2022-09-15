Ім’я Урсули фон дер Ляєн з’явилося на Алеї сміливості в Києві

Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяли участь у відкритті символічної таблички на Алеї сміливості на площі Конституції в Києві, присвяченої європейській лідерці.

«В часи війни ми збираємося на цій площі не випадково, тому що тут є імена лідерів світу, які підтримували нашу державу, наш народ, нашу економіку і впродовж цієї війни стояли на нашому боці проти агресії РФ. Я хотів би, щоб сьогодні на цій Алеї з’явилося ім’я шановного Президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн», – сказав Володимир Зеленський під час урочистого відкриття іменної таблички.

Глава Української держави також вручив Президенту Єврокомісії орден князя Ярослава Мудрого І ступеня, яким Урсулу фон дер Ляєн було нагороджено за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавної співпраці, підтримку державного суверенітету й територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Президент Єврокомісії подякувала Володимиру Зеленському за відзнаки й наголосила, що щаслива бути в Києві.

«Я щиро дякую за той орден, який сьогодні отримала. Для мене це – велика честь. Я приймаю його від імені мільйонів європейців, які підтримують український народ. Це чудовий символ зв’язку між Україною та Європейським Союзом», – сказала вона.

З початку повномасштабної війни Росії проти України Європейський Союз стоїть поруч із нашою державою в її героїчній боротьбі з агресором. Лідерство Президента Європейської комісії відіграє ключову роль у широкій підтримці України з боку Євросоюзу у відстоюванні суверенітету й територіальної цілісності та спільних європейських цінностей.

Урсула фон дер Ляєн особисто переконує лідерів держав – членів ЄС у необхідності надання Україні важкого озброєння та посилення санкційного тиску на РФ. Її відданість безумовній перемозі України сприяла ухваленню Європейським Союзом важливих рішень щодо фінансової підтримки нашої країни, зокрема безпрецедентної макрофінансової допомоги та планування відбудови.

Вона також докладає значних зусиль для поглиблення європейської інтеграції нашої держави та реалізації ключових пріоритетів порядку денного відносин Україна – ЄС.

Ім’я Урсули фон дер Ляєн на Алеї слави у Києві відсьогодні буде поруч з іменами державних діячів з Великої Британії, Польщі, Латвії, Чехії.