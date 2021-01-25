Інтерв’ю Володимира Зеленського еміратському інформагентству WАМ

Інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського еміратському інформаційному агентству WАМ (Emirates News Agency WAM).

– Пане Президенте, це ваш перший офіційний візит у регіон. Чому ви вирішили приїхати в ОАЕ та яким бачите сучасний стан відносин України з Еміратами?

– Об’єднані Арабські Емірати – це країна, яка надзвичайно стрімко розвивається та має величезний економічний потенціал. Емірати яскраво проявляють свою лідерську природу не тільки в економіці, технологіях, соціальній сфері, а й у справі регіонального мирного процесу. Нормалізація відносин між ОАЕ та Ізраїлем стала справжнім проривом, і Україна вітає цей історичний крок.

Хотів би також відзначити неймовірні зусилля Еміратів у боротьбі з коронавірусом не тільки у себе вдома, а й за кордоном. ОАЕ надали допомогу багатьом країнам світу, і в Україні не забудуть еміратський літак, який так вчасно доправив дружню гуманітарну допомогу для протистояння COVID-19 і допоміг багатьом українцям дістатися додому. За це я хотів ще раз висловити подяку керівництву вашої країни.

Тому цілком логічно, що ОАЕ – один з ключових партнерів України на Близькому Сході, і наша країна приділяє особливу увагу розвитку відносин з Еміратами. Максимальне поглиблення й розширення двосторонніх відносин з ОАЕ є пріоритетом нашої зовнішньої політики. Це дуже важливо для нас, і ми поступово рухаємося до розширення горизонтів наших відносин завдяки постановці на порядок денний все більш амбітних проектів.

Уже зараз я можу охарактеризувати відносини між Україною та ОАЕ як досить динамічні й такі, що мають стабільну тенденцію до стрімкого розвитку. Свідченням цього є економічні показники, зокрема двостороннього товарообігу, стан договірно-правової бази (понад 30 двосторонніх угод та меморандумів про співпрацю), культурно-гуманітарне співробітництво.

Вважаю, що завдяки обмінам візитами й активному політичному діалогу з керівництвом вашої країни ми можемо наповнити нашу двосторонню співпрацю новими конкретними проектами і знайти нові механізми для активізації відносин.

– Якими ви бачите двосторонні економічні зв’язки? Чи визначені вже якісь конкретні сфери співпраці?

– Незважаючи на значні складнощі, спричинені агресією Росії та тимчасовою окупацією Криму, Україна продовжує рухатися шляхом економічних реформ, щоб створити максимально сприятливі умови для розвитку економічних зв’язків з країнами світу.

Останніми роками між Україною та ОАЕ спостерігалася стала тенденція до активізації торговельно-економічного співробітництва. Емірати – надійний і важливий торговельний партнер для українських компаній. Підтвердженням цього є те, що наразі понад 200 українських компаній працюють на території ОАЕ.

Загальний обсяг торгівлі товарами та послугами між Україною й Еміратами у 2019 році склав 1 млрд 65 млн дол. США.

Природно, що минулий рік дещо загальмував економічну діяльність, але ми впевнені, що відновлення глобальної активності в цьому й наступних роках позитивно позначиться й на нашій торгівлі. Ми бачимо механізми, які дадуть змогу відновити й перевищити докризові показники товарообігу.

У нас уже склалися традиційні сфери співпраці. Головними експортними позиціями України в ОАЕ поки що залишається продукція агропромислового комплексу та металургії. Дійсно, Україна може й стане гарантом продовольчої безпеки Еміратів. Українські чорноземи відомі в усьому світі, ми – серед світових лідерів за експортом пшениці, кукурудзи, ячменю.

Також ми прагнемо і працюємо над тим, щоб високотехнологічні товари, які мають високу додану вартість, почали переважати у нашій структурі торгівлі.

Для цього ми готові запропонувати нашим еміратським колегам сконцентруватися над проектами спільного виробництва такої високотехнологічної продукції. Україна має відповідні технології, і за допомогою інвестицій з боку ОАЕ ми можемо створювати таку продукцію для власних потреб і для постачання на ринки третіх країн.

Наприклад, такою високотехнологічною сферою може бути космос. Ми вітаємо досягнення вашої країни у космічній сфері, зокрема успішну місію зонда «Надія», і, маючи одного з визнаних світових лідерів у цій галузі, КБ «Південне», можемо спільно розширити наші можливості в галузі космосу.

З іншого боку, ми готові переймати передовий досвід ОАЕ в галузі штучного інтелекту, відновлюваних джерел енергії, у питаннях розвитку інфраструктури.

– Можливо, вже є спільні проекти та кооперація в галузі інвестицій?

– Залучення інвестицій в економіку є одним із найважливіших питань сьогодення для кожної країни, і Україна тут не виняток. Надходження інвестицій є вагомим чинником стабільного розвитку економіки й чітким сигналом для інвесторів, тому питання інвестиційного співробітництва та співпраці в галузі інновацій – серед ключових напрямків розвитку відносин між Україною та ОАЕ.

Успішним прикладом залучення еміратських інвестицій є вихід на український ринок одного з найбільших у світі операторів портів DP World, який зараз працює у контейнерному терміналі в Одеській області на півдні нашої країни.

Водночас у питанні інвестицій завжди є над чим працювати. Україна зі свого боку створить максимально сприятливі умови для інвесторів і продовжить роботу з еміратськими інвестиційними фондами, компаніями та приватними інвесторами.

– Чи братиме Україна участь у Всесвітній виставці «Eкспо-2020» у Дубаї?

– Так, звичайно. Ми просто не можемо пропустити таку важливу світову подію, як «Експо-2020».

Хочу окремо подякувати керівництву ОАЕ за те, що попри всі складнощі, пов’язані з коронавірусом, у грудні минулого року було завершене будівництво павільйону України, і наразі там тривають внутрішні роботи. На Всесвітній виставці у Дубаї наша країна буде представлена на найвищому рівні.

Можу повідомити, що архітектурний образ павільйону України втілює ідею колоса пшениці. Він буде 15 метрів заввишки, тож сподіваюся, ви тепер зможете його легко впізнати й відвідати. Пшениця є важливим символом для українців, і жовтий колір на нашому прапорі якраз і символізує пшеничне поле та готовність зробити внесок у світову продовольчу безпеку.

– Як ви бачите розвиток українсько-еміратської культурно-гуманітарної співпраці?

– Розвивати культурно-гуманітарну співпрацю з ОАЕ дуже легко, адже Емірати – один зі світових центрів подієвого туризму. Тут проводиться безліч різноманітних виставок і фестивалів, у яких українці беруть активну участь.

Минулий рік став особливим, і багато подій довелося скасувати. Однак у 2019-му все було по-іншому, і багато українських артистів, спортсменів, культурних діячів відвідали ОАЕ для участі у відповідних заходах. Наприклад, Національна збірна Спеціальної Олімпіади України успішно взяла участь у Всесвітніх Літніх Іграх Спеціальної Олімпіади в ОАЕ, здобувши шість золотих, чотири срібні і три бронзові медалі.

Знаю, що цього року Емірати почнуть відновлювати свій шалений темп подій, і культурно-гуманітарна співпраця поновиться. Зокрема, буквально за тиждень українські делегації високого рівня братимуть участь у міжнародній виставці оборонних технологій IDEX 2021 та міжнародній виставці продуктів харчування Gulfood 2021. Традиційно ми будемо представлені національними стендами і потужними бізнесовими делегаціями.

Повертаючись до вашого питання: вже під час Всесвітньої виставки «Експо-2020» велика увага приділятиметься саме культурним і мистецьким заходам. У вітчизняному павільйоні України плануємо показати унікальність і самобутність українського народу та культури через призму сучасних технологій та інноваційних підходів до життя, взаємодії з навколишнім світом. Фокусом вітчизняного павільйону слугуватимуть технології та інноваційні процеси, які охоплюють побут і роблять його екологічним, енергоощадним, раціональним.

– А як щодо української громади? Скільки українців проживає в ОАЕ?

– В ОАЕ проживає близько 15 тисяч українців, і ця цифра зростає. Вони працюють у різних сферах, зокрема це готельний бізнес, ІТ та фінансові послуги. Агресія Росії проти нашої країни об’єднала українську громаду, зробила її більш активною та креативною. За останні роки українці створили кілька власних об’єднань, зокрема Українську бізнесову раду, дві українські школи вихідного дня в Абу-Дабі та Дубаї. Важливо, що наші громадяни мають можливість молитися й просити Божої допомоги рідною мовою в Українській греко-католицькій церкві в ОАЕ.

Українці активно відвідують ОАЕ і як туристи, чому сприяє безвізовий режим між нашими країнами. Тільки у 2019 році понад 250 тисяч наших громадян відвідали Емірати. Звичайно, пандемія внесла свої корективи, але коли ми подолаємо її наслідки, українці відновлять свої подорожі в Емірати, а еміратці, у свою чергу, вільно відкриватимуть для себе Україну, яка також має незліченну кількість унікальних туристичних місць. Ми впевнені, що зможемо заохотити еміратців стати нашими гостями. Наше агентство туризму обговорить ці питання з Міністерством економіки ОАЕ. У нас чимало туристичних «магнітів».