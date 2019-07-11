Кандидатуру нового голови Одеської ОДА визначать за результатами конкурсу – Глава держави

Кандидатуру нового голови Одеської ОДА буде визначено на відкритому конкурсі. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Одещину.

«Ми мали дуже гарний експеримент у Львівській області. І не можемо ризикувати в Одесі. Ми проведемо конкурс. Дуже відповідальна місія. Не хочемо вас, одесити, підвести», – сказав Володимир Зеленський 13 липня.

В Одесі Глава держави ознайомився з роботою контейнерного та зернового терміналів Одеського морського порту.

Володимиру Зеленському презентували проекти їхнього розвитку. Інвестори зазначили, що дуже розраховують на нову владу у захисті їхніх інтересів. Президент погодився, що необхідно працювати у цьому напрямі.

Крім того, під головуванням Володимира Зеленського відбулася нарада з питань розвитку морських портів України. Глава держави зазначив, що у порту почув про «нормальний перебіг справ», хоч сам він має дещо іншу інформацію.

«Я розумію, що всі проблеми зараз вирішити складно. Але пропоную вирішувати їх на місці. Це стратегія нашої команди», – наголосив Глава держави.

Також Президент звернув увагу, що доходи порту зменшилися, а зарплати – збільшилися у півтора разу.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Президента України Олексій Гончарук заявив, що цифри демонструють негативні тенденції в роботі порту протягом останніх трьох років.

«Вони показують, що дохідність і чистий прибуток порту впав у 16 разів. Ми бачимо, що ефективність зменшується, а витрати зростають. У нас є величезна кількість сигналів, що в морському порту діяльність здійснюється далеко не завжди в інтересах держави. Нас дуже цікавить практика, коли державні буксири здаються (в оренду. – Ред.) за півціни приватним компаніям погодинно. Нас дуже цікавить, що єдиний в’їзд на державний порт контролює приватна компанія», – зазначив Олексій Гончарук. Також він уточнив, що Одеський порт за останні три роки втратив 15% вантажопотоку.

Крім того, за його словами, однією з проблем є контрабанда, рівень втрат від якої становить приблизно 1 млн доларів на день.

Глава держави закликав знайти законні способи звільнити працівників місцевої митниці, щодо яких є інформація про участь у контрабандних схемах, та знайти їм заміну серед чесних людей.