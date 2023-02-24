Капелани – це герої, адже підтримують стійкість духу наших захисників – Глава держави

У річницю незламності Президент Володимир Зеленський зустрівся з капеланами, які нині служать у Збройних Силах та Національній гвардії України.

На зустрічі, що відбулася в Києво-Печерській лаврі, були присутні військові священики церков, які направили своїх представників до лав армії.

Глава держави відзначив важливість місії капеланів, які підтримують військовослужбовців, котрі захищають Україну на полі бою. Військові та їхні рідні довіряють капеланам, мають змогу ділитися своїми переживаннями та знаходять підтримку.

«Я дякую за ваше служіння, за те, що ви були разом із бійцями в цей рік повномасштабної війни. Підтримували їх духовно, підтримували їхні сім’ї. Я радий, що в нас є відповідна реформа, відповідний закон. Але, на мою думку, найголовніше, що в нас є ви», – наголосив Володимир Зеленський.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр нагадала, що капеланську службу у Збройних Силах України на законодавчому рівні було запроваджено у 2022 році. Відтоді капелани працюють із військовими на передовій, допомагають зміцнювати їхній моральний дух і стійкість не лише на волонтерських засадах.

Президент висловив переконання, що капелани є такими ж героями, як і військовослужбовці, адже вони підтримують бійців і допомагають їм зберігати стійкість духу.

Капелани зі свого боку подякували Главі держави за підтримку запровадження та розвитку їхньої служби у лавах ЗСУ.

«Наша мета – підставити плече й бути поруч. Ми на фронті для того, щоб показати, що народ разом із тими, хто воює. І Бог не залишить. Це допомагає людям і надихає. А коли сильний дух, то людина робить диво. З Богом переможемо», – наголосив один із військових священиків.

Володимир Зеленський поцікавився, чим може допомогти у розвитку служби капеланства у Збройних Силах. Учасники зустрічі обговорили важливість збільшення чисельності капеланів, питання врегулювання верифікації духовної освіти, що необхідно для отримання військових звань та зарахування до війська.

Наприкінці заходу Президент вручив військовим капеланам державні нагороди: орден «За мужність» ІІІ ступеня, медалі «За військову службу Україні» та медаль «Захиснику Вітчизни».