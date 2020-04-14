Карантин тимчасовий, але надважливий – Президент

Рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 2,7% від кількості заражених. Це значно нижчий показник, ніж середньосвітовий. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на традиційній нараді під головуванням Президента України Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом.

Водночас Україна ще не досягла піку захворюваності, і треба бути обережними через Великодні та травневі свята.

«Так, усі люблять весняні пікніки, всім хочеться посмажити традиційних шашликів. Ми повинні розуміти людей з цими бажаннями. Але треба доносити, що карантин – тимчасовий, але надважливий. Що сьогодні такий пікнік чи такі шашлики можуть просто коштувати комусь життя. Комунікації та роз’яснення – це надзвичайно важливо в такий складний час», – зазначив Президент.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що понад 90% мереж аптек та магазинів в Україні забезпечені засобами захисту.

А комісії з перевірки лікарень у регіонах показали, що попри хорошу статистику від місцевої влади у медиків є чимало проблем. Зокрема, йдеться про постачання деяких ліків, а також про вирішення транспортних питань та харчування лікарів. Особливо тих, які залишаються ночувати у медзакладах через епідемію.

В уряді повідомили, що гроші на ці послуги були виділені. А забезпечити надання вказаних послуг має місцева влада.

«Якщо влада в регіонах не вміє, не знає – значить, треба розповісти, пояснити. Якщо є гроші, то треба забезпечити їхнє найефективніше використання», – сказав Володимир Зеленський.

На нараді також ішлося про те, що в разі нестачі грошей на певні послуги в регіонах фінансування виділять зі Стабілізаційного фонду, створеного спеціально для подолання епідемії COVID-19. Він запрацює, щойно закон про зміни до бюджету набуде чинності.

Крім того, Президенту доповіли, що проект «Велике будівництво» продовжується. І під час карантину зводитимуть об’єкти соціальної інфраструктури. Для цього була створена окрема інструкція для працівників будівельної галузі, погоджена з МОЗ.

«Чудово, що ми можемо створити умови, щоб цей напрям працював. Це – і робочі місця, і податки, і, зрештою, відновлення нашої багатостраждальної інфраструктури», – наголосив Володимир Зеленський.