Карпатська ініціатива: регіон із ВВП понад $3,4 трильйона й потенціалом зростати вдвічі швидше, ніж ЄС

Україна започаткувала новий формат співпраці – Карпатську інтеграційну ініціативу, яка об’єднує всі карпатські держави, їхні регіони та громади через гори Карпати для взаємодії на рівні макрорегіонів.

У Карпатському регіоні проживає близько 126 мільйонів людей. Він охоплює територію восьми країн (Україна, Австрія, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина, Чехія та Сербія), із яких шість входять до Європейського Союзу. Сукупний ВВП регіону становить 3,4 трильйона доларів – близько 15% ВВП Європейського Союзу.

Основні галузі – машинобудування, обладнання, електронні компоненти, корисні копалини, хімічна промисловість та АПК. У Карпатському регіоні розвинуті транскордонні торговельні та енергетичні сполучення. На цій території розміщені стратегічні газові сховища, які є одними з найбільших у Європі. Карпатський регіон – природні європейські ворота для маршрутів із Південного Кавказу та Азії через Чорне море та одна з найбільш надійних основ захисту від Росії.

Для цього регіону досі не сформована цілісна політика розвитку, подібна до стратегій Альпійського, Дунайського та інших макрорегіонів Європи, які надають доступ до фінансових інструментів Євросоюзу та залучення багатомільярдних інвестицій. Мета першого засідання Карпатського саміту – створення постійної політичної платформи найвищого рівня для діалогу та співробітництва – Карпатської інтеграційної ініціативи, а також формування єдиного бачення розвитку Карпат та інтеграція спільних пріоритетів у національні політики країн регіону.

У межах заходу заплановане представлення близько 100 бізнес-проєктів від восьми країн загальним обсягом майже 40 мільярдів євро. Найближчими роками економічне зростання в Карпатському макрорегіоні може бути вдвічі швидшим, ніж у середньому по Євросоюзу.

За результатами саміту заплановане подання заявки до Європейської комісії щодо започаткування Макрорегіональної стратегії Європейського Союзу для Карпат – EUSCARP. Основними напрямами потенційних проєктів є екологія, енергетика та ресурси, інфраструктура й цифровізація, освіта, наука та інновації, туризм і культурна спадщина, економічний розвиток. Зокрема, очікується залучення коштів на проєкти з лісовідновлення, протипаводкових насаджень та контролю ерозії, із виробництва й транспортування «зеленого» водню, будівництва малих ГЕС, біогазових станцій, малих сонячно-вітрових станцій.

Також серед потенційних проєктів – будівництво автомагістралі Івано-Франківськ – Катовиці, мережа зарядних станцій для електромобілів, проведення оптичного інтернету та 5G, локальні агрохаби, створення мережі транскордонних туристичних шляхів, платформа для моніторингу стану довкілля, демографії, економіки та інноваційних процесів, спільні освітні та стажувальні програми для студентів і фахівців регіону тощо.

Співпраця у Карпатському регіоні потребує посилення з урахуванням російської політики, що побудована на довготривалому протистоянні з об'єднаною Європою. Започаткована ініціатива та EUSCARP спрямовані на покращення транспортних і логістичних можливостей, модернізацію доріг та залізниць, збільшення кількості сховищ, розвиток відновлюваних джерел енергії і корисних копалин регіону, зміцнення виробничої кооперації, побудову інтерконекторів між енергетичними системами та залучення інвестицій.

Карпати можуть стати ще сильнішим енергетичним донором для Європи з мережею газосховищ і надійним гарантом енергетичної безпеки. Співпраця між країнами регіону також сприятиме європейській інтеграції України та інших країн ініціативи.