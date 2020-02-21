Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вручив «Спортивний Оскар»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак взяв участь у XIV Всеукраїнській церемонії «Герої спортивного року». Премія присуджується щорічно найкращим спортсменам, тренерам і командам за визначні досягнення у році, що минув.

Під час урочистої церемонії, організованої Національним олімпійським комітетом, керівник Офісу Президента вручив відзнаку у вигляді ексклюзивної статуетки переможцям у номінації «Найкращий тренер року» – Світлані Кузнєцовій і Геннадію Білодіду. Цей дует тренує чемпіонку світу, чемпіонку Європи та ІІ Європейських ігор із дзюдо Дарію Білодід.

Під час цьогорічного гала-вечора, що відбувся у Київському національному академічному театрі оперети, були оголошені переможці премії «Герої спортивного року» у 12 номінаціях.

Відбір кандидатів і визначення переможців відбувалися в три етапи. Спочатку експерти НОК та громадськість детально проаналізували виступи українських спортсменів на головних змаганнях року й склали розширений список претендентів. Після цього впродовж двох тижнів тривало голосування спортивних журналістів України, за підсумками якого була визначена трійка претендентів у кожній номінації.

Лауреатів обирали видатні спортсмени різних років шляхом таємного голосування.