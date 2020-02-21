Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Звернення Президента у зв’язку з подіями у Нових Санжарах
Звернення Президента у зв’язку з подіями у Нових Санжарах

21 лютого 2020 року - 20:12

Переглянути всі відео
ностанні новини

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вручив «Спортивний Оскар»

9 березня 2020 року - 22:52

Президент на врученні Національної премії імені Тараса Шевченка: Культура – це і є держава, це і є народ

9 березня 2020 року - 21:29

Президент ушанував пам’ять Тараса Шевченка

9 березня 2020 року - 11:00

Інтерв’ю Президента України Володимира Зеленського The Guardian

8 березня 2020 року - 09:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Участь Президента Володимира Зеленського у врученні Національної премії України імені Тараса Шевченка
Участь Президента Володимира Зеленського у врученні Національної премії України імені Тараса Шевченка

9 березня 2020 року - 22:12

Перейти до всіх галерей

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вручив «Спортивний Оскар»

9 березня 2020 року - 22:52

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вручив «Спортивний Оскар»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак взяв участь у XIV Всеукраїнській церемонії «Герої спортивного року». Премія присуджується щорічно найкращим спортсменам, тренерам і командам за визначні досягнення у році, що минув.

Під час урочистої церемонії, організованої Національним олімпійським комітетом, керівник Офісу Президента вручив відзнаку у вигляді ексклюзивної статуетки переможцям у номінації «Найкращий тренер року» – Світлані Кузнєцовій і Геннадію Білодіду. Цей дует тренує чемпіонку світу, чемпіонку Європи та ІІ Європейських ігор із дзюдо Дарію Білодід.

Під час цьогорічного гала-вечора, що відбувся у Київському національному академічному театрі оперети, були оголошені переможці премії «Герої спортивного року» у 12 номінаціях.

Відбір кандидатів і визначення переможців відбувалися в три етапи. Спочатку експерти НОК та громадськість детально проаналізували виступи українських спортсменів на головних змаганнях року й склали розширений список претендентів. Після цього впродовж двох тижнів тривало голосування спортивних журналістів України, за підсумками якого була визначена трійка претендентів у кожній номінації.

Лауреатів обирали видатні спортсмени різних років шляхом таємного голосування.

Версія для друку