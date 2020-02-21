Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся з послами країн Групи семи та ЄС

У межах регулярного діалогу відбулася чергова зустріч керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака з послами країн Групи семи (G7) та Головою Представництва Європейського Союзу в Україні.

Андрій Єрмак поінформував дипломатів про останні кроки для досягнення миру на Донбасі. Керівник Офісу Президента подякував главам дипломатичних представництв країн «Великої сімки» та ЄС за тверду підтримку й практичну допомогу Україні, зокрема в питаннях подальшої трансформації країни.

Співрозмовники обговорили можливості посилення такої підтримки, насамперед у контексті подальшої реалізації структурних реформ, посилення інституційної спроможності уряду, а також детально зупинилися на співпраці України з Міжнародним валютним фондом.