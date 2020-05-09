Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів «Нормандської четвірки»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату.

Сторони приділили окрему увагу питанням безпеки, досягнення режиму сталого й всеосяжного припинення вогню та доступу СММ ОБСЄ на непідконтрольні Україні території Донбасу.

Також обговорили підготовку до майбутньої відеоконференції Тристоронньої контактної групи, де Україна матиме суттєво розширене представництво, включно з віце-прем’єр-міністром – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, заступниками міністрів та народними депутатами – головами профільних комітетів Верховної Ради.

«Вважаю, що розширення та підвищення рівня представництва у ТКГ допоможе вдосконалити режим припинення вогню. Саме тому вже на наступній відеоконференції ТКГ Україна буде представлена заступником міністра оборони», – наголосив Андрій Єрмак.