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Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову зі спеціальним посланником Папи Франциска

8 січня 2024 року - 15:33

Керівник Офісу Президента провів телефонну розмову зі спеціальним посланником Папи Франциска

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову зі спеціальним посланником Папи Франциска з питань пошуку миру в Україні, головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі.

Андрій Єрмак привітав кардинала з нагородженням орденом «За заслуги» ІІ ступеня відповідно до Указу Президента України № 860/2023.

«Це визнання вашої особистої ролі щодо підтримки України та місії з повернення українських дітей. Дуже пишаюся нашою співпрацею й дякую за те, що ви робите для України та українського народу. Сподіваюсь, що найближчим часом буде можливість передати вам нагороду», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника щодо ситуації з масованими ракетними атаками, які здійснила Росія проти України впродовж останніх десяти днів.

Він відзначив участь Маттео Дзуппі в зустрічі Міжнародної коаліції Bring Kids Back UA і висловив великі сподівання щодо приєднання Святого Престолу до ухваленої декларації. Керівник Офісу Президента також подякував за ініціативу стосовно літнього відпочинку українських дітей в Італії.

Андрій Єрмак обговорив з кардиналом Маттео Дзуппі майбутню зустріч радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в Давосі, де також запланована сесія з гуманітарних питань.

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