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Керівник Офісу Президента щодо замаху на Сергія Шефіра: Це були постріли в демократію і в майбутнє України

28 вересня 2021 року - 09:10

Керівник Офісу Президента щодо замаху на Сергія Шефіра: Це були постріли в демократію і в майбутнє України

За замахом на першого помічника Президента України Сергія Шефіра стояли сили, які не хочуть реформ в Україні та очищення країни від криміналітету. Про це заявив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Ми як ніхто зацікавлені в тому, щоб цей злочин був розкритий», – наголосив він.

Водночас Андрій Єрмак зазначив, що Офіс Президента не є правоохоронним органом, а тому висновки щодо замовників і виконавців цього злочину має дати слідство.

«Моя особиста думка – стріляли не тільки в Сергія, стріляли не тільки у водія Олександра. Це були постріли в демократію і в майбутнє України. Але я хочу сказати, що ми сильні. І, безумовно, цей боягузливий «привіт» із 90-х, яким хтось спробував або залякати, або щось показати, – я думаю, що це марні спроби. Це говорить про те, що ми на правильному шляху реального реформування нашої країни», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

«За цим стояли сили, які не хочуть реформ у країні. Сили, які не хочуть припинення війни в нашій країні. Сили, які не хочуть очищення нашої країни від криміналітету», – додав він. 

Андрій Єрмак зауважив, що після замаху на першого помічника Президента багато друзів і партнерів України запропонували свою допомогу.

«І сьогодні наші правоохоронці також співпрацюють зі США і з Великою Британією. Тому я впевнений, що ми дізнаємося, хто за цим стояв», – резюмував керівник Офісу Глави держави.

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