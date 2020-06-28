Керівник Офісу Президента третього липня в Берліні візьме участь у робочій зустрічі політичних радників лідерів «Нормандської четвірки»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у п’ятницю, третього липня, у складі української делегації, яку очолює віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, відвідає з робочим візитом Німеччину.

Запланована зустріч з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату.

У межах зустрічі планується обговорення прогресу в роботі Тристоронньої контактної групи, стану виконання домовленостей грудневого саміту в Нормандському форматі в Парижі та перспективи проведення наступної зустрічі лідерів держав «Нормандської четвірки» в Берліні.