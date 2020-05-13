Керівник Офісу Президента у складі української делегації відвідав з робочим візитом Німеччину

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, його заступник Ігор Жовква, радник Президента України Руслан Демченко, а також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков та міністр оборони Андрій Таран здійснили робочий візит до Німеччини.

У межах візиту відбулися зустрічі членів української делегації з федеральним міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер, міністром закордонних справ Гайко Маасом, зовнішньополітичним радником канцлера Яном Гекером та радником канцлера з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером.

Україна вдячна німецькій стороні за підтримку в межах Нормандського формату, а також за підтримку реформ, зауважив Андрій Єрмак.

Представники України та Німеччини обговорили питання двосторонньої співпраці та обмінялися досвідом щодо протидії пандемії коронавірусу. Особлива увага була приділена спільним зусиллям задля досягнення миру на сході України.

Під час перемовин сторони обговорили стан виконання домовленостей, укладених за результатами саміту «Нормандської четвірки» в Парижі у грудні 2019 року.

На зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом Андрій Єрмак розповів подробиці переговорів у межах Тристоронньої контактної групи в Мінську. Він також повідомив про оновлення складу та підвищення статусу української делегації в ТКГ.

«Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі. Тому ми робимо все можливе, щоб переговори були більш ефективними. Ми не лише запропонували переведення зустрічей у формат відеоконференцій в режимі 24/7. Президент України Володимир Зеленський істотно розширив українську делегацію у складі Мінської групи та підвищив статус її членів», – сказав керівник Офісу Президента.

Сторони погодилися, що з часу проведення грудневого саміту «Нормандської четвірки» досягнуто відчутного прогресу у взаємному звільненні утримуваних осіб.

«Ми констатували прогрес у звільненні полонених. Однак рух до наступного взаємного звільнення, на жаль, поки загальмований. І нам заважає не лише епідемія коронавірусу, а й конкретне невиконання іншою стороною домовленості Нормандського саміту в Парижі про допуск представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання заручників на тимчасово окупованих територіях», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави також передав канцлеру ФРН Ангелі Меркель вітання від Президента України Володимира Зеленського.

Під час перемовин з федеральним міністром оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер Андрій Єрмак зазначив, що для прискорення просування до миру потрібно, зокрема, вжити заходів для реалізації повного та всеосяжного режиму припинення вогню, яке наразі не виконано.

«Ми донесли до партнерів нашу стурбованість тим, що не виконується чи не найважливіша умова для просування до миру – досі не припиняються обстріли! З 19 грудня минулого року до 29 травня було зафіксовано понад півтори тисячі обстрілів з боку незаконних збройних формувань. За цей час загинуло 33 українських військових, ще 235 було поранено. Бойовики продовжують використовувати заборонене Мінськими угодами озброєння», – заявив керівник Офісу Президента.

Наголошувалося, що Росія та підконтрольні їй незаконні збройні формування повинні забезпечити спостерігачам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ безпечний і надійний доступ на тимчасово окуповані території України. Також важливим є виконання сторонами оновленого плану розмінування та продовження процесу розведення сил і засобів за верифікації з боку СММ ОБСЄ. Ці домовленості Нормандського саміту також мають бути виконані.

Крім того, співрозмовники відзначили необхідність відкриття нових контрольних пунктів в’їзду/виїзду (КПВВ) через лінію розмежування, з огляду передусім на гуманітарні критерії.

Учасники зустрічі обговорили можливості для поглиблення взаємодії України та НАТО, а також питання двостороннього співробітництва.

У межах обговорення з радником канцлера з економічних питань Ларсом-Гендріком Рьоллером двосторонньої економічної співпраці порушувалися, зокрема, питання фінансової підтримки України та інвестицій.

«Ми надзвичайно вдячні Німеччині та особисто канцлеру Ангелі Меркель та всім нашим сьогоднішнім співрозмовникам за тверду й послідовну позицію щодо підтримки територіальної цілісності та суверенітету України. Вони ще раз продемонстрували, що Німеччина є добрим та надійним другом України, і ми відчуваємо величезну підтримку», – резюмував Андрій Єрмак.