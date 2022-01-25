Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак проведе переговори з делегацією Республіки Польща

У понеділок, 31 січня, в Офісі Президента відбудеться зустріч делегацій України та Республіки Польща за участю представників низки міністерств і відомств двох країн.

Польська делегація прибула до нашої держави на виконання домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Республіки Польща 20-21 січня 2022 року.

Українську делегацію на переговорах очолить керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, делегацію Польщі – державний секретар Канцелярії Президента Республіки Польща – керівник Бюро з міжнародної політики Якуб Кумох. У перемовинах, зокрема, візьмуть участь міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик.

Під час зустрічі будуть обговорені актуальні питання двосторонньої співпраці в економіці, енергетиці та інфраструктурі.