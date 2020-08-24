Керівник Офісу Президента України: Лукашенко – це не є білоруський народ

Україна хоче бачити Білорусь незалежною країною, в якій поважають права людини, але не втручається у внутрішні справи сусідньої держави, зазначив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телепрограми «Свобода слова Савіка Шустера» у п’ятницю.

За його словами, Олександр Лукашенко сьогодні не може представляти волю всього білоруського народу.

«Лукашенко – це не є білоруський народ. Ми повинні постійно пам’ятати, що є білоруський народ. Є народ, з яким Україну пов’язують дружні стосунки. Тому сьогодні влада повинна зважувати все, бути мудрою, сильною», – сказав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що Білорусь є нашим сусідом, тому Україна дуже уважно стежить за подіями, які відбуваються в цій країні, але не втручається в них.

«Безумовно, в інтересах України є те, щоб Білорусь була незалежною країною, без будь-якого впливу, і країною, де в першу чергу поважають права людини», – зазначив він.

За словами керівника Офісу Президента, Міністерство закордонних справ України дуже вчасно реагує на заяви та дії білоруської влади. Водночас будь-які дії, що можуть бути сприйняті як втручання у внутрішні справи Білорусі, можуть потім використовуватися не лише проти України, але й проти самого білоруського народу.