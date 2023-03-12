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Керівник Офісу Президента України провів зустріч із делегацією Польщі

13 березня 2023 року - 16:02

Керівник Офісу Президента України провів зустріч із делегацією Польщі

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Республіки Польща, до складу якої увійшли державний секретар Канцелярії Президента Республіки Польща – керівник Бюро з міжнародної політики Марцін Пшидач, міністр у справах ЄС Республіки Польща Шимон Шинковський вель Сенк та міністр – член Ради міністрів Польщі Міхал Дворчик.

Під час зустрічі було обговорено широке коло питань у сфері оборонної підтримки України, європейської та євроатлантичної інтеграції й участі Польщі у відбудові нашої країни.

Андрій Єрмак поінформував польську сторону про ситуацію на фронті та подякував за вагому оборонну підтримку з боку Польщі, зокрема за лідерську роль у створенні танкової коаліції. Було окремо предметно обговорено подальше посилення оборонної взаємодії між Україною та Польщею.

Керівник Офісу Президента наголосив, що однією з найскладніших проблем, спричинених повномасштабною агресією РФ, стало масове викрадення Росією українських дітей. У цьому контексті було позитивно відзначено намір Польщі започаткувати спільну з Європейською комісією ініціативу з метою об’єднання зусиль, збору доказів, визначення шляхів пошуку викрадених дітей та притягнення до відповідальності осіб, винних у цьому злочині.

Особливу увагу було приділено питанню європейської інтеграції України та координації спільних зусиль Києва й Варшави з метою просування нашої країни на шляху до набуття членства в ЄС. Андрій Єрмак відзначив, що Україна завершує виконання рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на членство у Євросоюзі. Він також наголосив, що пріоритетом для нашої країни є започаткування до кінця поточного року переговорів про вступ до ЄС.

Керівник Офісу Президента подякував високим представникам Республіки Польща за залучення їхньої держави до відбудови територій, звільнених від загарбників. У цьому контексті сторони обговорили конкретні проекти, у роботі над якими Варшава готова бути одним із лідерів.

Під час перемовин також було скоординовано графік контактів на найвищому рівні на найближчу перспективу.

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