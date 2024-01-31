Керівник Офісу Президента України зустрівся із заступницею державного секретаря США з політичних питань

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із в. о. першого заступника державного секретаря США, заступницею державного секретаря Сполучених Штатів із політичних питань Вікторією Нуланд, яка перебуває в Києві з візитом.

Андрій Єрмак від імені Президента України подякував за надану США потужну оборонну та економічну допомогу й відзначив, що продовження комплексної підтримки є критично важливим для наближення перемоги нашої держави.

«Минулий рік став рекордно активним для розвитку українсько-американських відносин. Президент України, його команда налаштовані й надалі підтримувати високу динаміку двостороннього діалогу, який зміцнює спроможності України вести ефективну боротьбу з агресором», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Він поінформував про ситуацію на передовій та першочергові потреби Сил оборони в озброєнні та військовій техніці, а також наголосив на критичній важливості продовження оборонної допомоги з боку Сполучених Штатів Америки.

Співрозмовники відзначили важливість обміну військовополоненими, який відбувся сьогодні. При цьому Андрій Єрмак наголосив, що Україна рішуче налаштована на повернення всіх воїнів, які перебувають у ворожому полоні.

Окремо було обговорено очікування від саміту НАТО, який відбудеться в липні 2024 року у Вашингтоні.

«Президент України та наші громадяни розраховують, що на саміті НАТО будуть належно оцінені зусилля України на шляху євроатлантичної інтеграції та ухвалені історичні рішення щодо нашої держави», – зазначив керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак поінформував Вікторію Нуланд про створення Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану та Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні», які покликані посилити діалог між українською владою та бізнесом.

Під час зустрічі також було відзначено прогрес у реалізації реформ у нашій країні та акцентовано на подальших пріоритетних кроках для їхнього втілення.