Керівник Офісу Президента України зустрівся у Вашингтоні з політичним директором МЗС Великої Британії та з віце-президентом Інституту миру США

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 9 листопада у Вашингтоні провів зустрічі з політичним директором Міністерства закордонних справ Великої Британії сером Тімоті Барроу та з віце-президентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру США, колишнім Послом Сполучених Штатів в Україні Вільямом Тейлором.

Андрій Єрмак і Тімоті Барроу обговорили графік подальших політичних контактів і підготовку до проведення першого засідання Діалогу стратегічного партнерства.

Керівник Офісу Президента й політичний директор МЗС Великої Британії обмінялися думками щодо безпекової ситуації на сході та навколо України, подальшої взаємодії у розвитку оборонних спроможностей нашої держави та у сфері енергетики. Зокрема, йшлося про виклики для європейського регіону у зв’язку з реалізацією проекту «Північний потік – 2».

Андрій Єрмак подякував за незмінну підтримку з боку Великої Британії незалежності й територіальної цілісності України.

Під час зустрічі керівника Офісу Глави держави з віце-президентом з питань стратегічної стабільності та безпеки Інституту миру США Вільямом Тейлором співрозмовники обмінялися думками щодо безпекової ситуації навколо України, обговорили можливі кроки задля відновлення свободи судноплавства в районі Чорного та Азовського морів, а також питання енергетичної безпеки у Європі, зокрема в контексті реалізації проекту «Північний потік – 2».

Андрій Єрмак поінформував Вільяма Тейлора про підготовку нашої держави до Саміту лідерів за демократію, у якому візьме участь Президент України Володимир Зеленський.

У США також перебуває українська делегація для участі в засіданні Комісії стратегічного партнерства Україна – США, яке відбудеться 10 листопада. До складу делегації увійшли: перший віце-прем'єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, заступник міністра економіки Тарас Качка, заступник міністра юстиції України Валерія Коломієць, заступник міністра оборони України Анатолій Петренко, заступник міністра культури Тарас Шевченко та заступник міністра охорони здоров'я Олексій Яременко.