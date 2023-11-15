Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Потенціал наших громад, наших міжміських та міжлюдських зв’язків може додавати значної сили нашому захисту – виступ Президента України на Німецько-українській конференції муніципальних партнерств
Потенціал наших громад, наших міжміських та міжлюдських зв’язків може додавати значної сили нашому захисту – виступ Президента України на Німецько-українській конференції муніципальних партнерств

15 листопада 2023 року - 12:45

Переглянути всі відео
ностанні новини

Керівник Офісу Президента України зустрівся з координатором Державного департаменту США з питань санкцій і заступником помічника держсекретаря

15 листопада 2023 року - 15:24

Володимир Зеленський обговорив із Джорджею Мелоні спільні зусилля під час головування Італії в G7 наступного року 

15 листопада 2023 року - 15:15

Потенціал наших громад, наших міжміських та міжлюдських зв’язків може додавати значної сили нашому захисту – виступ Президента України на Німецько-українській конференції муніципальних партнерств

15 листопада 2023 року - 12:40

Керівник Офісу Президента обговорив із членами Комітету з питань розвідки Палати представників оборонні потреби України

15 листопада 2023 року - 10:27

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робочий візит до США керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака
Робочий візит до США керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака

13 листопада 2023 року - 10:13

Перейти до всіх галерей

Керівник Офісу Президента України зустрівся з координатором Державного департаменту США з питань санкцій і заступником помічника держсекретаря

15 листопада 2023 року - 15:24

Керівник Офісу Президента України зустрівся з координатором Державного департаменту США з питань санкцій і заступником помічника держсекретаря

У Вашингтоні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у складі української делегації, яку очолює перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, зустрівся з координатором Державного департаменту США з питань санкцій, Послом Джеймсом О’Браєном і заступником помічника державного секретаря Сполучених Штатів з питань Європи та Євразії Крісом Смітом.

Українська сторона відзначила успішність переговорів під час третьої, мальтійської, зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо імплементації Формули миру. Водночас було наголошено на важливості залучення країн Глобального Півдня до підтримки Формули миру.

Співрозмовники також констатували успішні зусилля України й партнерів у нарощуванні потужностей експортних коридорів та подальшому розвитку вільної навігації в Чорному морі.

У зв'язку з наближенням зими та зростанням загрози посилення ракетного терору з боку Росії представники української делегації поінформували американську сторону про першочергові інвестиційні проєкти в енергетичній сфері та наголосили на важливості запровадження страхування інвестицій.

Учасники зустрічі відзначили необхідність посилення спільного з Європейським Союзом санкційного тиску на Росію та контролю за дотриманням уже впроваджених санкційних обмежень, зокрема щодо збереження стелі ціни на російську нафту.

Також було обговорено конфіскацію російських суверенних активів з метою спрямування їх на відбудову в Україні.

Окремо співрозмовники обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході й погодилися з важливістю недопущення подальшої ескалації конфлікту, спричиненого діями Росії, яка несе відповідальність за війну в Україні.

ф

Робочий візит до США керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака

13 листопада 2023 року - 10:13
Версія для друку