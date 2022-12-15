Кирило Тимошенко обговорив з Георгом Мільбрадтом роль місцевих громад в обороні та відбудові України

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко провів зустріч зі спеціальним представником Федерального уряду Німеччини з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Георгом Мільбрадтом.

Співрозмовники обговорили роль місцевої влади в захисті країни від російської збройної агресії, забезпечення стійкості України та участь громад у процесі відбудови.

«З перших днів війни всі громади, мери міст і містечок забули про політику, стали єдиною командою та діють задля захисту України від російського вторгнення. Ми працюємо всі разом: місцева влада, Кабінет Міністрів, Офіс Президента. І це йде на користь країні», – розповів Кирило Тимошенко.

За його словами, центральна та місцева влада з перших днів повномасштабної війни перебувають у постійній комунікації, розв’язують усі нагальні питання, зокрема ті, що виникають у зв’язку з російською агресією, що триває.

«У нас багато проектів на деокупованих територіях, зокрема щодо відновлення, Fаst Recovery Plan. Також через російські ракетні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури є багато проблем з електропостачанням та опаленням у певних регіонах. Тож разом із місцевою владою ми розгортаємо Пункти Незламності, де люди мають змогу зарядити свої гаджети, погрітися, вийти на зв'язок із рідними», – зазначив заступник керівника Офісу Глави держави.

У цьому контексті сторони обговорили реформу з децентралізації та кроки до подальшого зміцнення місцевого самоврядування в Україні. Кирило Тимошенко запевнив, що центральна та місцева влада почали тісніше співпрацювати задля допомоги людям у регіонах.

Георг Мільбрадт відзначив, що децентралізація робить Україну міцнішою та стійкішою навіть в умовах війни. Адже голови міст і громад безпосередньо на місцях спілкуються з людьми й докладно знають про всі їхні потреби.

«Відсіч збройній агресії РФ потребує концентрації зусиль і, звичайно, коштів. І я це розумію. Але процес децентралізації не має зупинятися через війну», – сказав Георг Мільбрадт.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що при підготовці та реалізації Плану відбудови України та Fаst Recovery Plan врахована думка місцевої влади.

За його словами, післявоєнна відбудова – це шанс для модернізації застарілої, ще радянської інфраструктури, оновлення житлового фонду та створення зручніших і комфортніших умов для життя.

Кирило Тимошенко розповів про роботу над Планом відбудови України, який було презентовано у швейцарському Лугано, а також про Fаst Recovery Plan, який передбачає відновлення важливої для людей інфраструктури ще до завершення війни.

Як наголосив заступник керівника Офісу Глави держави, якомога швидшої відбудови потребують громади на нещодавно деокупованих територіях у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, а також на Сумщині, Чернігівщині та Київщині, які були звільнені від російських загарбників раніше.

Кирило Тимошенко також розповів про перебіг відновлення енергетичної системи України, пошкодженої після масованих ракетних атак з боку Росії.

«Певні кошти виділяються із центрального бюджету, деяке фінансування йде з обласних бюджетів і бюджетів міст, щоб відремонтувати енергетичне обладнання чи закупити генератори. Тому в Україні є електроенергія попри масовані ракетні атаки РФ», – зазначив він.

Водночас, за словами заступника керівника Офісу Президента, для відновлення потужностей енергетичної системи Україні вкрай потрібна допомога партнерів, зокрема в постачанні трансформаторів та іншого енергетичного обладнання.