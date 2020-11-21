Кирило Тимошенко: Партія «Слуга Народу» стала першою на місцевих виборах

Партія «Слуга Народу» посіла перше місце серед політичних сил за кількістю мандатів, отриманих на місцевих виборах в Україні, і цей факт зафіксовано Центральною виборчою комісією. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на телеканалі «Україна».

«Дані Центральної виборчої комісії – партія «Слуга Народу» на першому місці. Тому велике прохання до всіх інших політичних сил казати правду», – зазначив Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Президента наголосив, що команда партії «Слуга Народу» продемонструвала професійну роботу під час місцевої передвиборчої кампанії.