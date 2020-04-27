Кирило Тимошенко: Створення державної авіакомпанії допоможе завантажити роботою ДП «Антонов»

Створення державної авіакомпанії допоможе завантажити роботою ДП «Антонов», а надійний національний авіаперевізник стане опорою для держави. На цьому наголосив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко в ефірі телеканалу ZIK.

«Антоновські літаки можуть легко обслуговувати всі регіональні рейси, які є в Україні між містами, і (рейси. – Ред.) в найближчі країни. У будь-якому разі «Антонов» – це підприємство, воно теж бере якісь ресурси. Але краще за ці ресурси ми зробимо замовлення, створимо авіакомпанію. Вони будуть працювати, виробляти літаки. Авіакомпанія перевозитиме людей», – зазначив він.

Крім того, за словами Кирила Тимошенка, національна авіакомпанія буде так званою страховкою держави на випадок будь-яких екстрених ситуацій.

«Так, є ринок, є сталі авіакомпанії. Але держава завжди повинна бути впевнена: якщо щось станеться, є на кого спертися – на державну авіакомпанію. Це одна з причин, чому вона створюється», – заявив заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко уточнив, що наразі тривають підрахунки вартості створення державного авіаперевізника. Вчора, 28 квітня, на нараді з Президентом України учасники робочої групи обговорювали підходи до запуску такої авіакомпанії.

«Наразі йде бюджетування. Ми вийдемо з комунікацією. Презентуємо саму авіакомпанію, підхід до роботи. І всі дізнаються вартість її створення», – повідомив він.

