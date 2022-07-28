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Кирило Тимошенко відвідав Волинь, де оглянув систему оборони державного кордону та центр допомоги переміщеним особам

28 липня 2022 року - 22:52

Кирило Тимошенко відвідав Волинь, де оглянув систему оборони державного кордону та центр допомоги переміщеним особам

На виконання завдання Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відвідав Волинську область та оглянув систему оборони державного кордону з Республікою Білорусь, де зосереджено значну кількість ворожих сил і засобів.

Кирило Тимошенко поспілкувався з особовим складом Державної прикордонної служби України.

«Цей регіон – тил України на кордоні з Білоруссю. Якщо ворог спробує просунутися в цьому напрямку – отримає гідну відсіч. Зробити це потенційним противникам буде непросто. Зведено фортифікаційні споруди, встановлено спеціальні засоби спостереження, які дають змогу стежити за державним кордоном в онлайн-режимі», – заявив він.

Як зазначив заступник керівника Офісу Президента, у Волинській області працюють пункти пропуску для громадян України, які хочуть повернутися додому, пішки перетнувши кордон з боку Білорусі.

«Зустріли біженців із Маріуполя, яких росіяни силоміць вивезли на свою територію. Люди через Білорусь поверталися додому», – розповів Кирило Тимошенко.

Заступник керівника Офісу Глави держави також відвідав місцевий волонтерський центр, організований спільно з меценатами зі Швеції. Тут у спеціально зведених будинках живуть понад 100 переселенців із Харківщини.

Крім того, через цей центр надходить гуманітарна допомога. Її надають людям, які вимушено залишили свої домівки.

Кирило Тимошенко також ознайомився з тим, як місцеві школи готуються до початку нового навчального року. Зокрема, він відвідав ліцей № 13 у Ковелі, де закінчують облаштовувати укриття для учнів.

«Безпека – це першочергове завдання цього навчального року», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

«Сьогодні в Україні немає на сто відсотків мирних міст. Ми всі на війні, ми всі рухаємося до перемоги», – додав він.

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