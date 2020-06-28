Кирило Тимошенко взяв участь у відкритті першої черги автомобільного обходу Полтави, що зводиться в межах програми Президента «Велике будівництво»

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко взяв участь у відкритті першої черги автомобільного обходу міста Полтави на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський, який зводять у межах Національної програми Глави держави «Велике будівництво».

Обхід має на меті створення сучасного європейського маршруту від Києва до Харкова. Сьогодні відкрито першу чергу – це 5,5 км хайвею, кільцева транспортна розв’язка та дворівнева транспортна розв’язка європейського типу.

Оглянувши виконані роботи, Кирило Тимошенко зазначив, що ця частина дороги була збудована дуже швидко з нуля фактично «в чистому полі», але при цьому має високу якість.

Новозбудований автошлях сполучатиме дороги М-03 Київ – Харків – Довжанський та М-22 Полтава – Олександрія й допоможе розвантажити обласний центр від транзитного транспорту, який рухається в бік Кременчука.

За словами Кирила Тимошенка, ця ділянка – один зі значних об'єктів президентської програми «Велике будівництво», хоча сам відрізок дороги порівняно маленький.

«Тут було багато різних важких робіт, будівництво естакади тощо. Ще у 2019 році тут було просто поле й пісок. Зараз це вже обхід міста Полтави, який дозволить розвантажити місто», – пояснив він.

Заступник керівника Офісу Президента повідомив, що паралельно триває проектування другої черги обходу, щоб люди, які прямують до Харкова, могли не заїжджати в Полтаву.

Зведення об’їзду міста Полтави відбувається в межах співпраці України та Світового банку. Загальна вартість проекту – 139,92 млн доларів. Будівельні роботи виконує компанія «Онур» із застосуванням новітніх технологій.

Голова Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) Олександр Кубраков подякував Світовому банку та висловив сподівання, що завершення цього та інших об’єктів дорожньої інфраструктури поверне довіру Банку та інших міжнародних фінансових організацій.

Очільник Укравтодору зазначив, що друга черга обходу також будуватиметься високими темпами.

За його словами, Полтавська область цьогоріч – одна з пріоритетних для Укравтодору, адже тут зводять багато доріг.

Зокрема, триває ремонт автошляху через Полтаву, який буде завершено до кінця серпня.

«Фактично цей відрізок у Полтаві не робився, тому що належить до (відання. – Ред.) міської влади. Тому ми цього року зробили пряму субвенцію з державного бюджету для того, щоб на ці гроші можна було зробити відрізок у Полтаві», – розповів Кирило Тимошенко.

Голова Полтавської облдержадміністрації Олег Синєгубов зі свого боку висловив подяку за сприяння у виділенні субвенції на ремонт ділянки дороги саме в обласному центрі.

«Вона декілька років фактично не ремонтувалася й була непроїзною. Наприкінці серпня ми цю ділянку відремонтуємо. Я дякую Офісу Президента, Президенту, Прем'єр-міністру, оскільки самостійно ані місту, ані області профінансувати такий досить великий об'єкт неможливо», – зазначив Олег Синєгубов.

Резюмуючи, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко наголосив, що нині в межах програми Президента «Велике будівництво» в роботі перебуває 3800 км доріг. Крім того, продовжується зведення інших об'єктів – садочків, стадіонів, шкіл, триває реконструкція приймальних відділень опорних лікарень.