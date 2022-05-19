Кирило Тимошенко за дорученням Президента України та керівника Офісу Глави держави ознайомився з перебігом відновлювальних робіт на Чернігівщині

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко відвідав з робочою поїздкою Чернігівську область.

«Є завдання за два місяці відновити обласний центр екстреної медицини», – розповів він в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Будівлю закладу було пошкоджено ще в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Унаслідок ворожих обстрілів у приміщенні було зруйновано стіну, вибито вікна та двері. Однак медики не припиняли надавати допомогу сотням поранених. Зараз будівельники проводять ремонті роботи.

Кирило Тимошенко також зазначив, що наразі триває активне відновлення зруйнованих мостів на дорогах, що з’єднують Чернігів і Київ. На одній з переправ завтра почнеться демонтаж конструкцій. А на так званому Київському мості дорожні служби розпочнуть роботу після того, як знизиться рівень води в річці.

За словами заступника керівника Офісу Президента, вже розроблено проект відновлення цієї переправи, яке триватиме п'ять місяців. Поки пересування автошляхами Чернігівщини ускладнене. Зараз проїзд до Києва можливий лише трасою Р-69.

«Ми зробили декілька тимчасових конструкцій, можна їхати спокійно», – розповів Кирило Тимошенко.

Під час робочої поїздки він також відвідав підприємство, яке не зупиняло виробництво хліба навіть під час активних бойових дій.

«Багато дівчат жили на підприємстві й годували область», – повідомив заступник керівника Офісу Глави держави.

Першочерговим завданням у відбудові Чернігівщини є фіксація руйнувань. Фахівці роблять заміри вікон, покрівель та зруйнованих будинків.

У разі втрати або пошкодження майна людям необхідно звертатися до голови об'єднаної територіальної громади або до старости села. Представники влади мають надати інформацію щодо графіка роботи комісії з оцінки руйнувань.

«Плюс до цього днями приїжджає мобільне містечко, щоб можна було розселити тих, хто втратив домівки», – зазначив Кирило Тимошенко.

Як повідомив заступник керівника Офісу Президента, у Київській області втілюється пілотний проект швидкого спорудження приватних будинків, який згодом можна буде масштабувати на всю країну.

Кирило Тимошенко також зазначив, що наразі відновлено електропостачання по всій Київщині на 100%, а на Чернігівщині до живлення під'єднано 95% абонентів.

