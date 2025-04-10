Ключем до успішної дипломатії є рішучість у підтримці України та тиску на РФ – Володимир Зеленський

Лише найскладніші умови для Росії на полі бою й у міжнародних відносинах можуть змусити її зробити те, що потрібно для справжнього миру. Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час онлайн-виступу на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Глава держави взяв участь у засіданні, перебуваючи в Кривому Розі, та наголосив, що це місто живе під постійною загрозою обстрілів з боку Росії. Рівно тиждень тому російська балістична ракета вбила 19 людей, серед яких дев’ять дітей.

«Я прошу вас зосередити увагу передусім на ППО для України. Нам справді це потрібно. Десять систем Patriot – у вільного світу вони є. Зараз потрібні політичні рішення, щоб ці системи працювали заради миру», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що вже минув рівно місяць відтоді, як Росія відхилила пропозицію США щодо повного та безумовного припинення вогню. Водночас держава-агресорка продовжує робити все для того, щоб лише затягувати війну.

«Путіну було недостатньо солдатів із Північної Кореї. Тепер він намагається компенсувати свої втрати, залучаючи ще одну націю – китайців. Як довго він ще зможе це робити? Ми маємо працювати разом, щоб такі питання більше не залежали від вибору Москви», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський подякував усім країнам – учасницям «Рамштайну» за допомогу й закликав продовжувати підтримку українських воїнів на фронті, тиск на Росію та роботу над форматом гарантійної сили.

«Ми маємо визначити чіткі деталі щодо чисельності, структури, розміщення, логістики, забезпечення, а також обладнання й озброєння цього безпекового контингенту в Україні, довгострокової підтримки сильної української армії», – зазначив Президент.