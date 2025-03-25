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27 березня 2025 року - 17:03

Коаліція охочих готова надалі підтримувати Україну та посилювати тиск на РФ до закінчення війни – Володимир Зеленський

Продовження підтримки України в протистоянні російській агресії, подальший тиск на РФ та гарантії безпеки для нашої країни – ключові теми саміту лідерів щодо підтримки України. Про це Президент Володимир Зеленський повідомив перед зустріччю з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у британському посольстві в Парижі.

Глава держави відзначив лідерство Франції та Великої Британії в коаліції охочих.

Як повідомив Президент, за підсумками зустрічі є важливе підтвердження того, що не буде жодного скасування санкцій проти РФ, поки вона не припинить цю війну.

«Це критично важливо – усі розуміють, що сьогодні Росія не хоче жодного миру. Це дуже важливо. І ми працюватимемо над гарантіями безпеки в найближчі тижні та дні. Я думаю, що це важливо не лише для сьогодення, а й для нашого майбутнього», – наголосив Володимир Зеленський.

Кір Стармер зазначив, що всі учасники коаліції охочих рішуче налаштовані досягти миру завдяки силі.

«Росія намагається затягувати час, грає в ігри, і ми повинні чітко це усвідомлювати», – додав він.

За словами Прем’єр-міністра Великої Британії, підсумком зустрічі є також збільшення підтримки для України, щоб забезпечити найсильнішу позицію і зараз, і під час майбутніх переговорів.

«І, звичайно, ми обговорювали подальші плани щодо забезпечення миру, діяльність коаліції охочих, а також військові та оперативні плани – на суші, в повітрі та на морі», – підсумував Кір Стармер.

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Робочий візит Президента України до Французької Республіки

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