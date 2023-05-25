Коли міста й громади Євросоюзу безпосередньо співпрацюють із містами й громадами України, це посилює нашу Європу – звернення Президента до Комітету регіонів ЄС

Шановний пане президенте Кордейру!

Шановні члени Комітету регіонів!

Дорогі європейці!

Передусім я хочу подякувати вам за те, що в цій битві за долю вільної України та всієї нашої Європи ми захищаємося разом.

Поколіннями європейці мріяли саме про те, щоб наш континент став таким – об’єднаним, коли треба захищати наші фундаментальні цінності. І ось Європа об’єднана.

Причому не лише формально та інституційно, не лише риторикою та сподіваннями, а й реальними діями, які дають порятунок нашим людям і нашим народам від російського реваншизму, який загрожує не одній нашій країні, а всьому європейському способу життя.

І, власне, цим способом життя ми також зараз об’єднані. Як ніколи раніше. Від Атлантики до східного кордону України ми бачимо єдині принципи в основі організації суспільного життя, в основі керівництва країнами, в основі взаємодії між державою та громадами.

Демократія й повага до особистості. Рівність між людьми та громадами. Повага до іншого й сила в єднанні різних. Усе це – наша Європа, усе це – ми й усе це – те, чого не знайти в нашого спільного ворога. Маємо пам’ятати про це.

Ми боремося зараз не лише за долю однієї нашої країни, не лише за долю східного флангу Європи, а й за долю всієї Європи, якою вона має залишитися. Залишитися після нас із вами, пані та панове.

Коли зараз міста й громади Європи – ваші міста й громади – дають прихисток нашим людям, вони допомагають більше, ніж просто людям, вони допомагають ідеї Європи – нашого спільного дому, усіх європейців. І я дякую вам за це!

Коли й Комітет регіонів Євросоюзу, і ваші міста й громади безпосередньо співпрацюють з Україною, з нашими містами й громадами, це співпраця, яка посилює не просто нас із вами, а нашу Європу – дає їй сили. Дякую вам за це!

Коли ми впроваджували в нашій країні реформу з децентралізації, ми орієнтувалися на найкращі європейські практики управління та розмежування повноважень між центром і громадами. Зараз система управління в Україні – навіть в умовах воєнного часу – відповідає європейській системі демократії. Можуть бути різні національні погляди на те, якою бути конкретній системі влади в конкретній країні, але базовий принцип поваги до регіонів, поваги до громад і спільнот – обов’язковий для всіх.

Таких прикладів нашої з вами єдності, наших із вами спільних цінностей, наших із вами спільних правил життя доволі багато. І я впевнений, всі вони вже скоро дадуть логічний результат, а саме: повноправне приєднання України до Євросоюзу. І я дякую вам за те, що ви підтримуєте нашу державу й наших людей на шляху інтеграції!

І я впевнений також в іще одній речі: Україна буде такою частиною Європи, у якій не залишиться жодної руїни. Ми приберемо кожну руїну, яку Росія принесла своєю війною. Все відбудуємо, все зробимо таким, щоб наша сила, сила нашої з вами Європи була очевидною.

В Україні діє особлива інституція – Конгрес місцевих та регіональних влад. Це майданчик, який ми створили, щоб дати більше можливостей для розвитку нашим регіонам і громадам, щоб зробити якіснішою взаємодію між центральною владою та місцевими владами. Очевидно, Конгрес має відіграти фундаментальну роль у програмах відбудови.

Я запрошую вас до співпраці на всіх рівнях із Конгресом місцевих та регіональних влад України. Як на рівні всього Комітету регіонів ЄС, так і безпосередньо: ваші регіони – наші регіони, ваші міста й громади – наші міста й громади. Запрошую вас долучитися до роботи з офісами міжнародного співробітництва, що створюються для активнішої роботи з відбудови в Україні.

І запрошую вас відвідати нашу країну – відвідати ту частину нашої Європи, у якій зараз вирішується доля нашої Європи. Вирішується як зброєю, так і відбудовою. Як воїнами, так і інституціями. Як на рівні центральної влади, так і на рівні кожної громади, яка цінує, що ми з вами – вільні європейці.

Дякую за підтримку!

Дякую, пане президенте Кордейру, за увагу Комітету до України!

Слава Україні!