Комплекс Patriot – це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України – Володимир Зеленський за результатами переговорів із Президентом США

Президент Володимир Зеленський заявив, що головним питанням його переговорів сьогодні у США було зміцнення України в наступному році та рух нашої держави до перемоги у війні за незалежність. Про це він заявив під час спільного з Президентом США Джозефом Байденом брифінгу за результатами зустрічі у Вашингтоні.

«Ми маємо чудові новини, з якими я повертаюся додому. Президент Байден сьогодні оголосив про новий пакет військової допомоги Україні обсягом близько 2 мільярдів доларів. І найсильнішим елементом цього пакету є комплекс Patriot – те, що суттєво посилить нашу протиповітряну оборону. Це важливий крок у створенні дієвого повітряного щита для України. Тільки так ми позбавимо державу-терориста її головного інструменту терору – можливості бити по наших містах, по нашій енергетиці, по наших людях», – заявив Глава Української держави.

Він повідомив, що важливою частиною розмови з Президентом США була координація майбутніх стратегічних кроків.

«Ми детально говорили про те, чого ми очікуємо від наступного року й до чого ми готуємося. Це важливо для всіх українців. І це велика допомога», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України висловив сподівання, що Конгрес ухвалить пакет фінансової підтримки для нашої держави обсягом майже 45 млрд дол. США.

«Я дякую за таку велику підтримку! Кожен долар такої інвестиції Сполучених Штатів у захист свободи означатиме реальне й відчутне посилення глобальної безпеки», – переконаний він.

Володимир Зеленський висловив подяку Конгресу США за двопалатну й двопартійну підтримку.

«Маємо чітке розуміння, як будуть посилені наші оборонні спроможності в найближчі місяці», – заявив Глава Української держави.

Президент США Джозеф Байден підтвердив, що чекає на підпис закон, який дасть змогу зручніше й швидше надавати Україні необхідне озброєння.

«Сьогодні ж надійшов черговий транш військової допомоги обсягом 1 мільярд 850 мільйонів доларів на устаткування, необхідне Україні, постачання боєприпасів для артилерії, танків, ракетних систем у наступні місяці. Також надаватиметься ЗРК «Патріот» і необхідна підготовка українського персоналу для того, щоб вони могли продовжити захищати український повітряний простір», – зазначив Президент США.